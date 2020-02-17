The Green Knight Filmi

17.02.2020 08:58 | Son Güncelleme: 17.02.2020 08:58

Yeşil Şövalye ile yüzleşmek için zorlu bir savaşa girişen Karl Arthur’un yeğeni Sir Gawain’in hikayesini konu ediniyor. Krallığa olan bağını kanıtlamak için kendisine meydan okuyan düşmanı Yeşil Şövalye'ye karşı zorlu bir mücadeleye girişen Sir Gawain, destansı bir yolculuğa çıkar.

Yönetmen: David Lowery

Senaryo: David Lowery

Oyuncular: Dev Patel, Alicia Vikander, Joel Edgerton, Sarita Choudhury, Sean Harris, Kate Dickie, Barry Keoghan, Erin Kellyman, Helena Browne, Ralph Ineson, Emilie Hetland, Anthony Morris, Megan Tiernan, Noelle Brown, Aaron Edo, Youssef Quinn, Margeaux Wright, Tyrone Kearns

Filmin Türü: Fantastik

Orijinal Adı: The Green Knight

Yapımcı Firma: Chantier Films

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD, İrlanda

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Chantier Films

Vizyon Tarihi: 29.05.2020



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Kaynak: InterSinema.com