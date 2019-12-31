The Gentlemen Filmi
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Mickey Pearson, Londra’da kurduğu dev suç imparatorluğunu bırakıp ailesiyle birlikte Amerika’ya dönmeye kararlıdır. İşlerini devretmek için ünlü milyarder Matthew ile anlaşmayı planlarken, bir yandan da gözü gibi baktığı arazilerini Coach ve çetesinden korumaya çalışır. Attığı her adımı takip eden özel dedektif Fletcher ise Mickey’nin çevirdiği dolapları ortaya çıkarma peşindedir. Bu sonu gelmeyen entrikalar ağında, Mickey hayal ettiği gibi işin içinden sıyrılabilecek midir?
Kariyerinde önemli bir yeri olan suç filmleriyle ünlenen Guy Ritchie'nin yeni filmi The Gentlemen'de Matthew McConaughey'in ot imparatorluğu kurmuş ancak artık emekli olmak isteyen bir iş adamına hayat veriyor. Diğer karakterlerden McConaughey’in eşini Michelle Dockery; Vietnamlı gangsteri Henry Golding; McConaughey’in gizlice fotoğraflarını çeken ve ona şantaj yapmaya çalışan fotoğrafçıyı Hugh Grant ve dövüşçüleri eğiten Coach adındaki adamı da Colin Farrell canlandırıyor.
Yönetmen: Guy Ritchie
Senaryo: Guy Ritchie, Ivan Atkinson, Marn Davies
Oyuncular: Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Michelle Dockery, Jeremy Strong
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: The Gentlemen
Yapımcı Firma: Filmartı Film
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 113 dk.
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 14.02.2020
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