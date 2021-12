The Game Awards 2021'de yeni çıkacak oyunlar belli oldu: Alan Wake 2, Among Us VR ve daha fazlası

The Game Awars 2021'de açık dünya oyunu olan Sonic Frontiers'ın duyurusu yapıldı ve The Legend of Zelda: Breath of the Wild ile neredeyse aynı görünüyor, Yeni yıla damga vuracak VR oyunu Among Us'a VR sürümü geliyor ve Elden Ring'den yeni bir fragman yayınlandı.

SONIC FRONTIERS VE SONIC THE HEDGEHOG 2

Sonic hayranları gösteride çifte doz haberi aldı. İlk olarak, Sonic Frontiers'ın açık dünya oyununun 2022 yazında geleceği duyuruldu. Ayrıca Sonic'in filmi olan Sonic The Hedgehog'un yeni filminin 8 Nisan 2022'de geleceği duyuruldu.

ALAN WAKE 2

Alan Wake Remastered'ın gelmesinin üstüne oyuncular yeni oyunun ne zaman geleceği konusunda sabırsızlanmaktaydı. Alan Wake 2'den yayınlanan bir fragmanda, karanlık ve yağmurlu bir sokakta duran Alan Wake'den başka bir görüntü gösterilmedi. Alan Wake 2'nin 2023'te piyasaya sürüleceği açıklandı.

WONDER WOMAN

Warner Bros, Wonder Woman'ın oyununu yapıyor ve kahramanın siyah bir ekrana karşı poz verdiği çok kısa fragman yayınlandı. Çıkış tarihi de dahil olmak üzere başka bir bilgi verilmedi.

STAR WARS ECLİPSE

Star Wars Eclipse, LucasFilm Games ile işbirliği içinde geliştirici Quantic Dream'in yeni bir Star Wars oyunudur. Sinematik bir fragman, High Republic'te geçen ve Yoda gibi sevilen karakterlerin yer aldığı ortaya çıktı.

ELDEN RİNG

Üst üste iki kez en çok beklenen oyun ödülünü kazanan Elden Ring, gsteri sırasında yeni bir fragman aldı. Hikaye odaklı sinematik kliplere dayanıyor. Oyunun bazı karakterlerini göstermeden önce dört kollu bir kadının konuşmasıyla açılır. Oyunun kahramanına saldırmaya hazır iki kılıçlı devasa bir düşmanla sona erer.

AMONG US VR

Gecenin en beklenmedik duyurularından biri olan Among Us'ın VR oyunudur. Şu anda VR modunda sadece Skeld haritası oynanabilecek gibi görünüyor. VR sürümünün şu anda bir çıkış tarihi yok, ancak PS VR, Meta Quest 2 ve Valve Index ile uyumlu olacak.

DUNE

Başarılı bir film uyarlamasının ardından Dune nihayet bir video oyununa kavuşuyor. Dune: Spice Wars, 2001 yılından bu yana ilk Dune video oyunudur. Yeni oyun Shiro Games tarafından geliştirilmiştir, Northgard'ın arkasındaki stüdyoda geliştirecek. Gerçek zamanlı 4X strateji oyunu olacak oyun PC'ye 2022 yılında gelecek.

