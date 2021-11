The Game Awards 2021 adayları belli oldu, Deathloop adaylıkları önde götürüyor

Adaylıkları olan tüm oyunlardan Deathloop, Game of the Year, Best Narrative ve En iyi Performans dahil olmak üzere oyunla liderdir. Birden fazla adaylığı olan diğer oyunlar arasında It Takes Two, Psychonauts 2, Returnal ve Life is Strange: True Colors sayılıyor.

Geçen yıl piyasaya çıkan erişilebilirlikte inovasyon ödülü, Games for Impact ödülüyle birlikte geri dönüyor. En İyi Performans adayları, adı geçen Kelly ve Akagha, True Colors'tan Erika Mori, Far Cry 6'dan Giancarlo Esposito ve Village'den Maggie Robertson gibi oldukça çeşitli bir gruptur.

THE GAME AWARDS ADAYLARI

Deathloop

It Takes Two

Metroid Dread

Resident Evil Village

Ratchet & Clank: Rift Apart

Psychonauts 2

2019'dan bu yana ilk kez canlı olarak düzenlenen etkinlikte Oyun Ödülleri Orkestrası bir performans için geri dönecek. Game Awards tarafından yayınlanan bir açıklamaya göre, etkinlikte "şovun şimdiye kadarki en büyük dünya prömiyeri yapılacak."

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet