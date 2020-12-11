The Game Awards 2020 kazananları açıklandı! The Game Awards ne zaman, bitti mi? Steam The Game Awards indirimleri devam ediyor!

Tüm dünyada oyun tutkunları tarafından merakla beklenen The Game Awards, pandemi koşullarında :Youtube ve Twitch'te canlı yayınla gerçekleşti. Ödüller için pek çok oyun kapışırken kazananlar belli oldu. Yılın Oyun Ödülleri 2020'de neler oldu? Etkinlik kapsamında Steam indirime de girdi!

Game Awards 2020 kazananları, YouTube ve Twitch üzerinden gerçekleştirilen canlı etkinlik sonrası belli oldu. Pandemi koşulları nedeniyle ödül töreni Los Angeles, Londra, Tokyo stüdyolarında aynı anda gerçekleşti. Her sene olduğu gibi bu sene de, ödüllerin dışında 2021 yılında satışa çıkacak yeni oyunlar hakkında görüntüler ve ilk bakışlar da bu törende karşımıza çıktı.

GAME AWARDS 2020 KAZANANLARI

Oyun dünyası için önemli bir program olan Game Awards 2020 kazananları bu gece belli oldu. Yılın öne çıkan yapımları pek çok ödül aldı. Gecenin yıldızı ise PlayStation'a özel olan Last of Us 2 oldu. Oyun törenden 7 dalda ödül kazanarak ayrıldı.

Bunun dışında Square Enix yapımı Final Fantasy VII Remake (En İyi Müzik ve Orkestra Kullanımı), Among Us (En iyi mobil oyun) ve Hades ( En iyi bağımsız oyun) gecenin dikkat çeken diğer kazananları oldu.

Her yıl olduğu gibi törende birçok açıklama da yapıldı. Bunlar arasında, bir sonraki "Super Smash Bros. Ultimate" oyununa dövüşçü olarak "Final Fantasy VII'da karşımıza çıkanSephiroth'unun eklenmiş oldu. Bir sonraki "Dragon Age" oyununun tanıtımı da törende yapıldı.

STEAM GAME AWARDS İNDİRİMLİ OYUNLARI

Hades (% 20 indirim) ve Doom Eternal (% 67 indirim) gibi yılın oyunu seçimleri de dahil olmak üzere The Game Awards 2020 adaylarının çoğu satışta. Çok oyunculu oyunlar size göreyse Fall Guys (% 20 indirim) veya Among Us (% 20 indirim) alabilirsiniz. Strateji oyunlarından daha fazlası mı? Crusader Kings III (% 20 indirim) veya Desperados III (% 40 indirim) da alabilirsiniz.

GAME AWARDS YILIN OYUNU

Animal Crossing: New Horizons – Nintendo

Doom Eternal – id Software

Final Fantasy VII Remake – Square Enix

Ghost of Tsushima – Sucker Punch

Hades – Supergiant Games

The Last of Us Part 2 – Naughty Dog (Kazanan)

GAME AWARDS EN İYİ ÖYKÜ ANLATIMI

13 Sentinels: Aegis Rim

Final Fantasy VII Remake

Ghosts of Tsushima

Hades

The Last of Us Part 2 (Kazanan)

GAME AWARDS EN İYİ SANAT YÖNETMENLİĞİ

Final Fantasy VII Remake

Ghosts of Tsushima (Kazanan)

Hades

Ori and the Will of the Wisps

The Last of Us Part 2

GAME AWARDS EN İYİ MÜZİK

Doom Eternal

Final Fantasy VII Remake (Kazanan)

Hades

Ori and the Will of the Wisps

The Last of Us Part 2

GAME AWARDS EN İYİ SES TASARIMI

Doom Eternal

Half-Life Alyx

Ghosts of Tsushima

Resident Evil 3

The Last of Us Part 2 (Kazanan)

GAME AWARDS EN İYİ PERFORMANS

Ashley Johnson – Ellie, The Last of Us Part 2

Laura Bailey – Abby, The Last of Us Part 2 (Kazanan)

Daisuke Tsuji – Jin, Ghost of Tsushima

Logan Cunningham – Hades, Hades

Nadji Jeterm – Miles Morales, Marvel's Spider-Man: Miles Morales

GAME AWARDS ETKİ YARATAN OYUNLAR

If Found…

Kentucky Route Zero: TV Edition

Spiritfarer

Tell Me Why (Kazanan)

Through Darkest of Times

GAME AWARDS EN İYİ DEVAM EDEN OYUN

Apex Legends

Destiny 2

Call of Duty: Warzone

Fortnite

No Man's Sky (Kazanan)

GAME AWARDS EN İYİ BAĞIMSIZ OYUN

Carrion

Fall Guys: Ultimate Knockout

Hades (Kazanan)

Spelunky 2

Spiritfarer

GAME AWARDS EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN BAĞIMSIZ OYUN

Carrion

Mortal Shell

Raji: An Acient Epic

Roki

Phasmophobia (Kazanan)

GAME AWARDS EN İYİ MOBİL OYUN

Among Us (Kazanan)

Call of Duty Mobile

Genshin Impact

Legends of Runeterra

Pokemon Cafe Mix

GAME AWARDS EN İYİ TOPLULUK DESTEĞİ

Apex Legends

Destiny 2

Fall Guys: Ultimate Knockout (Kazanan)

Fortnite

No Man's Sky

Valorant

GAME AWARDS EN İYİ VR/AR OYUN

Dreams

Half-Life: Alyx (Kazanan)

Marvel's Iron Man VR

Star Wars: Squadrons

The Walking Dead: Saints & Sinners

GAME AWARDS ERİŞİMDE YENİLİKÇİLİK

Assassin's Creed Valhalla

Grounded

Hyperdot

The Last of Us Part 2 (Kazanan)

Watch Dogs Legion

GAME AWARDS EN İYİ AKSİYON OYUNU

Doom Eternal

Hades (Kazanan)

Half-Life: Alyx

Nioh 2

Streets of Rage 4

En iyi Aksiyon/Macera Oyunu

Assassin's Creed Valhalla

Ghosts of Tsushima

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Ori and the Will of the Wisps

Star Wars Jedi: Fallen Order

The Last of Us Part 2 (Kazanan)

En iyi Rol Yapma Oyunu

Final Fantasy VII Remake (Kazanan)

Genshin Impact

Persona 5 Royal

Wasteland 3

Yakuza: Like a Dragon

En iyi Dövüş Oyunu

Granblue Fantasy: Versus

Mortal Kombat 11 Ultimate (Kazanan)

Street Fighter V: Champion Edition

One Punch Man: A Hero Nobody Knows

Under Night In-Birth EXE: Late[CL-R]

En iyi Aile Oyunu

Animal Crossing: New Horizons (Kazanan)

Crash Bandicoot 4: It's About Time

Fall Guys: Ultimate Knockout

Mario Kart Live: Home Circuit

Minecraft Dungeons

Paper Mario: The Origami King

En iyi Simülasyon/Strateji Oyunu

Crusader Kings 3

Desperados 3

Gears Tactics

Microsoft Flight Simulator (Kazanan)

XCOM: Chimera Squad

En iyi Spor/Yarış Oyunu

Dirt 5

F1 2020

FIFA 21

NBA 2K21

Tony Hawk's Pro Skater 1+2 (Kazanan)

En iyi Çok Oyunculu Oyun

Animal Crossing: New Horizons

Among Us (Kazanan)

Call of Duty: Warzone

Fall Guys: Ultimate Knockout

Valorant

Yılın İçerik Üreticisi

Alanah Pearce

Jay Ann Lopez

Nickmercs

Timthetatman

Valkyrae (Kazanan)

En iyi E-Spor Oyuncuları

Ian "Crimsix" Porter

Heo "Showmaker" Su (Kazanan)

Kim "Canyon" Geon-Bu

Anthony "Shotzzy" Cuevas-Castro

Matthieu "Zywoo" Herbaut

En iyi E-Spor Koçu

Danny "Zonic" Sorensen (Kazanan)

Dae-Hee "Crusty" Park

Fabian "Grabbz" Lohmann

Lee "Zefa" Jae-Min

Raymond "Rambo" Lussier

En iyi E-Spor Etkinliği

Blast Premier: Spring 2020 European Finals

Call of Duty League Championship 2020

IEM Katowice 2020

League of Legends World Championship 2020 (Kazanan)

Overwatch League Grand Finals 2020

En iyi E-Spor Oyunu

Call of Duty: Modern Warfare

Counter-Strike: Global Offensive

Fortnite

League of Legends (Kazanan)

Valorant

En iyi E-Spor Sunucusu

Alex "Goldenboy" Mendez

Alex "Machine" Richardson

Eefje "Sjokz" Depoortere (Kazanan)

James "Dash" Patterson

Jorien "Sheever" Van der Heijden

En iyi E-Spor Takımı

Damwon Gaming

Dallas Empire

G2 Esports (Kazanan)

San Francisco Shock

Team Secret