The Game Awards 2020 kazananları açıklandı! The Game Awards ne zaman, bitti mi? Steam The Game Awards indirimleri devam ediyor!
Tüm dünyada oyun tutkunları tarafından merakla beklenen The Game Awards, pandemi koşullarında :Youtube ve Twitch'te canlı yayınla gerçekleşti. Ödüller için pek çok oyun kapışırken kazananlar belli oldu. Yılın Oyun Ödülleri 2020'de neler oldu? Etkinlik kapsamında Steam indirime de girdi!
Game Awards 2020 kazananları, YouTube ve Twitch üzerinden gerçekleştirilen canlı etkinlik sonrası belli oldu. Pandemi koşulları nedeniyle ödül töreni Los Angeles, Londra, Tokyo stüdyolarında aynı anda gerçekleşti. Her sene olduğu gibi bu sene de, ödüllerin dışında 2021 yılında satışa çıkacak yeni oyunlar hakkında görüntüler ve ilk bakışlar da bu törende karşımıza çıktı.
GAME AWARDS 2020 KAZANANLARI
Oyun dünyası için önemli bir program olan Game Awards 2020 kazananları bu gece belli oldu. Yılın öne çıkan yapımları pek çok ödül aldı. Gecenin yıldızı ise PlayStation'a özel olan Last of Us 2 oldu. Oyun törenden 7 dalda ödül kazanarak ayrıldı.
Bunun dışında Square Enix yapımı Final Fantasy VII Remake (En İyi Müzik ve Orkestra Kullanımı), Among Us (En iyi mobil oyun) ve Hades ( En iyi bağımsız oyun) gecenin dikkat çeken diğer kazananları oldu.
Her yıl olduğu gibi törende birçok açıklama da yapıldı. Bunlar arasında, bir sonraki "Super Smash Bros. Ultimate" oyununa dövüşçü olarak "Final Fantasy VII'da karşımıza çıkanSephiroth'unun eklenmiş oldu. Bir sonraki "Dragon Age" oyununun tanıtımı da törende yapıldı.
STEAM GAME AWARDS İNDİRİMLİ OYUNLARI
Hades (% 20 indirim) ve Doom Eternal (% 67 indirim) gibi yılın oyunu seçimleri de dahil olmak üzere The Game Awards 2020 adaylarının çoğu satışta. Çok oyunculu oyunlar size göreyse Fall Guys (% 20 indirim) veya Among Us (% 20 indirim) alabilirsiniz. Strateji oyunlarından daha fazlası mı? Crusader Kings III (% 20 indirim) veya Desperados III (% 40 indirim) da alabilirsiniz.
STEAM İNDİRİMLİ OYUNLARI İÇİN TIKLAYINIZ
GAME AWARDS YILIN OYUNU
Animal Crossing: New Horizons – Nintendo
Doom Eternal – id Software
Final Fantasy VII Remake – Square Enix
Ghost of Tsushima – Sucker Punch
Hades – Supergiant Games
The Last of Us Part 2 – Naughty Dog (Kazanan)
GAME AWARDS EN İYİ ÖYKÜ ANLATIMI
13 Sentinels: Aegis Rim
Final Fantasy VII Remake
Ghosts of Tsushima
Hades
The Last of Us Part 2 (Kazanan)
GAME AWARDS EN İYİ SANAT YÖNETMENLİĞİ
Final Fantasy VII Remake
Ghosts of Tsushima (Kazanan)
Hades
Ori and the Will of the Wisps
The Last of Us Part 2
GAME AWARDS EN İYİ MÜZİK
Doom Eternal
Final Fantasy VII Remake (Kazanan)
Hades
Ori and the Will of the Wisps
The Last of Us Part 2
GAME AWARDS EN İYİ SES TASARIMI
Doom Eternal
Half-Life Alyx
Ghosts of Tsushima
Resident Evil 3
The Last of Us Part 2 (Kazanan)
GAME AWARDS EN İYİ PERFORMANS
Ashley Johnson – Ellie, The Last of Us Part 2
Laura Bailey – Abby, The Last of Us Part 2 (Kazanan)
Daisuke Tsuji – Jin, Ghost of Tsushima
Logan Cunningham – Hades, Hades
Nadji Jeterm – Miles Morales, Marvel's Spider-Man: Miles Morales
GAME AWARDS ETKİ YARATAN OYUNLAR
If Found…
Kentucky Route Zero: TV Edition
Spiritfarer
Tell Me Why (Kazanan)
Through Darkest of Times
GAME AWARDS EN İYİ DEVAM EDEN OYUN
Apex Legends
Destiny 2
Call of Duty: Warzone
Fortnite
No Man's Sky (Kazanan)
GAME AWARDS EN İYİ BAĞIMSIZ OYUN
Carrion
Fall Guys: Ultimate Knockout
Hades (Kazanan)
Spelunky 2
Spiritfarer
GAME AWARDS EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN BAĞIMSIZ OYUN
Carrion
Mortal Shell
Raji: An Acient Epic
Roki
Phasmophobia (Kazanan)
GAME AWARDS EN İYİ MOBİL OYUN
Among Us (Kazanan)
Call of Duty Mobile
Genshin Impact
Legends of Runeterra
Pokemon Cafe Mix
GAME AWARDS EN İYİ TOPLULUK DESTEĞİ
Apex Legends
Destiny 2
Fall Guys: Ultimate Knockout (Kazanan)
Fortnite
No Man's Sky
Valorant
GAME AWARDS EN İYİ VR/AR OYUN
Dreams
Half-Life: Alyx (Kazanan)
Marvel's Iron Man VR
Star Wars: Squadrons
The Walking Dead: Saints & Sinners
GAME AWARDS ERİŞİMDE YENİLİKÇİLİK
Assassin's Creed Valhalla
Grounded
Hyperdot
The Last of Us Part 2 (Kazanan)
Watch Dogs Legion
GAME AWARDS EN İYİ AKSİYON OYUNU
Doom Eternal
Hades (Kazanan)
Half-Life: Alyx
Nioh 2
Streets of Rage 4
En iyi Aksiyon/Macera Oyunu
Assassin's Creed Valhalla
Ghosts of Tsushima
Marvel's Spider-Man: Miles Morales
Ori and the Will of the Wisps
Star Wars Jedi: Fallen Order
The Last of Us Part 2 (Kazanan)
En iyi Rol Yapma Oyunu
Final Fantasy VII Remake (Kazanan)
Genshin Impact
Persona 5 Royal
Wasteland 3
Yakuza: Like a Dragon
En iyi Dövüş Oyunu
Granblue Fantasy: Versus
Mortal Kombat 11 Ultimate (Kazanan)
Street Fighter V: Champion Edition
One Punch Man: A Hero Nobody Knows
Under Night In-Birth EXE: Late[CL-R]
En iyi Aile Oyunu
Animal Crossing: New Horizons (Kazanan)
Crash Bandicoot 4: It's About Time
Fall Guys: Ultimate Knockout
Mario Kart Live: Home Circuit
Minecraft Dungeons
Paper Mario: The Origami King
En iyi Simülasyon/Strateji Oyunu
Crusader Kings 3
Desperados 3
Gears Tactics
Microsoft Flight Simulator (Kazanan)
XCOM: Chimera Squad
En iyi Spor/Yarış Oyunu
Dirt 5
F1 2020
FIFA 21
NBA 2K21
Tony Hawk's Pro Skater 1+2 (Kazanan)
En iyi Çok Oyunculu Oyun
Animal Crossing: New Horizons
Among Us (Kazanan)
Call of Duty: Warzone
Fall Guys: Ultimate Knockout
Valorant
Yılın İçerik Üreticisi
Alanah Pearce
Jay Ann Lopez
Nickmercs
Timthetatman
Valkyrae (Kazanan)
En iyi E-Spor Oyuncuları
Ian "Crimsix" Porter
Heo "Showmaker" Su (Kazanan)
Kim "Canyon" Geon-Bu
Anthony "Shotzzy" Cuevas-Castro
Matthieu "Zywoo" Herbaut
En iyi E-Spor Koçu
Danny "Zonic" Sorensen (Kazanan)
Dae-Hee "Crusty" Park
Fabian "Grabbz" Lohmann
Lee "Zefa" Jae-Min
Raymond "Rambo" Lussier
En iyi E-Spor Etkinliği
Blast Premier: Spring 2020 European Finals
Call of Duty League Championship 2020
IEM Katowice 2020
League of Legends World Championship 2020 (Kazanan)
Overwatch League Grand Finals 2020
En iyi E-Spor Oyunu
Call of Duty: Modern Warfare
Counter-Strike: Global Offensive
Fortnite
League of Legends (Kazanan)
Valorant
En iyi E-Spor Sunucusu
Alex "Goldenboy" Mendez
Alex "Machine" Richardson
Eefje "Sjokz" Depoortere (Kazanan)
James "Dash" Patterson
Jorien "Sheever" Van der Heijden
En iyi E-Spor Takımı
Damwon Gaming
Dallas Empire
G2 Esports (Kazanan)
San Francisco Shock
Team Secret