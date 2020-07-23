The Flying Steps'in dans serüvenini anlatan belgesel yayınlandı Son yıllarda hem bir dans hem de bir spor dalı olarak öne çıkan Breakdans'ın başarılı isimlerinden biri olan The Flying Steps'in dans macerasını anlatan 'Follow The Steps' isimli belgesel Türkçe altyazılı olarak izlenebilecek.

Son yıllarda hem bir dans hem de bir spor dalı olarak öne çıkan Breakdans'ın başarılı isimlerinden biri olan The Flying Steps'in dans macerasını anlatan 'Follow The Steps' isimli belgesel Türkçe altyazılı olarak izlenebilecek.

Bugün gençler arasında oldukça popüler hale gelen Hip-Hop kültürünün kökeni 1970'li yıllara dayanıyor. Bugün gençler arasında oldukça popüler hale gelen Hip-Hop kültürünün kökeni 1970'li yıllara dayanıyor. Hip-Hop kültürünün en önemli ögelerinden ortaya çıkan breakdans (breaking) kültürler arası etkileşimin yoğun olduğu bölgelerde daha etkili oldu. Yalnızca müzikle sınırlı kalmayan Hip-Hop kültürü kendine has dansı breakdans (breaking) ile de anılmaya başladı. İki ya da daha fazla dansçının karşılıklı yeteneklerini sergilediği bu dansı yapanlara B-Boy ya da B-Girl adı veriliyor. Breakdans (breaking) dünyasının başarılı isimlerinden birisi olan The Flying Steps'in dans macerasını anlatan 'Follow The Steps' isimli belgesel Türkçe altyazılı olarak redbull.com'da yayınlandığı duyuruldu.

MACERA BERLİN'DE BAŞLADI

Berlin'de Kadir Memiş isimli Türkiye kökenli breakdansçı tarafından kurulan The Flying Steps isimli grup, Almanya başta olmak üzere kendi alanında kazandığı başarıları ile adını dünyaya duyurdu. Red Bull Beat Battle isimli breakdans (breaking) yarışması ile şampiyonluğu kucaklayan grup, dünya çapında diğer dansların da bir arada sentezlendiği gösteriler sergiledi. Breakdans (breaking) dünyasının en başarılı gruplarından birisi olan The Flying Steps'in dans serüvenini anlatan tek sezonluk 'Follow The Steps' isimli belgesel Türkçe altyazılı olarak redbull.com/followthesteps adresinde yayınlandı.

Kaynak: DHA