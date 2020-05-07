The Field Guide to Evil Filmi
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The Field Guide to Evil Filmi

The Field Guide to Evil Filmi
07.05.2020 10:57 | Son Güncelleme: 07.05.2020 10:57

The Field Guide to Evil filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Field Guide to Evil filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Farklı korku hikayelerinin birleşiminden oluşan bir korku harmonisi olan The Field Guide To Evil'de töresel ayinler, efsaneler, halk hikayelerinin anlatılıyor.

Yönetmen: Can Evrenol, Severin Fiala, Ashim Ahluwalia, Katrin Gebbe, Veronika Franz, Calvin Reeder, Agnieszka Smoczynska, Peter Strickland, Yannis Veslemes

Senaryo: Robert Bolesto, Elif Domanic, Can Evrenol, Severin Fiala, Veronika Franz, Katrin Gebbe, Calvin Reeder, Peter Strickland, Yannis Veslemes, Silvia Wolkan

Oyuncular: Marlene Hauser, Luzia Oppermann, Karin Pauer, Birgit Minichmayr, Katrina Daschner, Elfriede Schatz, Tanja Hausner, Fanny Hausner, Melis Hausner, Eva Kratochvil, Naz Sayıner, Süreyya Küçük, Andrzej Konopka, Urszula Zerek, Dariusz Choros, Bogdan Teliszewski, Ireneusz Koziol, Radoslaw Chrzescianski, Tomasz Kolankiewicz, Marek Bauman, Kannon Hicks, Jilon VanOver, Sarah Navratil, Luca Flaim, Claude Duhamel, Paul Ford, Quentin Biebel, Tyler Skyndiel, Noah Dobson, Ben Garon, Zachary Read, Jesse James Baldwin, Vangelis Mourikis, Vasilis Kamitsis, Antonis Tsiotsiopoulos, Panagiotis Papadopoulos, Kostas Laskos, Nikos Dallas, Giorgos Fortounis, Panagiotis Athinaios, Giorgos Mertzianis, Charis Georgiadis, Mark O'Gleby, Henry Throop, Robin Das, Niharika Singh, Lili Epply, Thomas Schubert, Károly Hajduk, Péter Jankovics, Fatma Mohamed , László Konter, Anna Balogh, Marina Gera, Vivien Koltai, Justin Turner

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: The Field Guide to Evil

Yapımcı Firma: CNS Prodüksiyon

Yapım Yılı: 2018

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 117 dk.

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 07.08.2020

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Kaynak: InterSinema.com

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