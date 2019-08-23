The Empty Man Filmi
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The Empty Man Filmi

The Empty Man filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Empty Man filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

23.08.2019 11:54
The Empty Man Filmi

David Prior'un yönettiği ve Cullen Bunn'un aynı adlı romanından senaryolaştırdığı The Empty Man'in başrollerini Stephen Root, James Badge Dale, Virginia Kull, Marin Ireland ve Evan Jonigkeit paylaşıyorlar.

Yönetmen: David Prior

Senaryo: David Prior, Cullen Bunn

Oyuncular: Stephen Root, James Badge Dale, Virginia Kull, Marin Ireland, Evan Jonigkeit, Joel Courtney, Owen Teague, Samantha Logan, Tanya van Graan , Jessica Matten, Sasha Frolova, Ron Canada, Robert Aramayo, Jamie-Lee Money, Aaron Poole, Connor Dowds, Vere Tindale, Reine Swart, Sven Ruygrok

Filmin Türü: Suç

Orijinal Adı: The Empty Man

Yapımcı Firma: 20th Century Fox

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)

Vizyon Tarihi: 07.08.2020


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Kaynak: InterSinema.com
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