The Drum Online Media Ödülleri"Nde Adaylar Açıklandı

TRT World'ün, "The Drum Online Media Ödülleri"nde 5 kategoride aday gösterildiği belirtildi.

Türkiye'nin İngilizce yayın yapan haber platformu TRT World, dünyanın dört bir yanındaki en akıllı, en cesur, orijinal haber ve görüşleri ödüllendiren "The Drum Online Media Ödülleri"nde finale kaldı.

TRT World, habercilikten politikaya, spordan finansa, filmden araştırmaya toplam 35 kategorisi olan "The Drum Online Media Ödülleri"nde 5 kategoride aday olurken, "Yılın Sosyal Medya Ekibi", "Yılın Son Dakika Haber Hikayesi", "Yılın Teknoloji Lideri", "Yılın Uygulaması", "Yılın Teknik İnovasyonu" ödülleri için CNN, BBC News, Bloomberg, Channel 4 News gibi mecralar ile yarışacak.

Bu yıl 7'ncisi düzenlenen "The Drum Online Media Ödülleri"nde amaç, çevrimiçi yetenek ve teknolojinin en iyi uygulamasını bulmak. Ödüller 22 Mayıs'ta Londra'da gerçekleştirilecek törenle sahiplerini bulacak.

"Yılın Uygulaması" kategorisine TRT World Dijital Departmanı Ar-Ge ekibinin tasarladığı akıllı video uygulaması Bloom ile aday olan TRT World, hareket izleme teknolojisini kullanan ilk medya uygulamalarından Bloom ile ödül için BT Sport, The Times ve The Sunday Times ile yarışacak.

TRT World "Yılın Teknik İnovasyonu" kategorinde, akıllı telefonlardaki sensörler sayesinde kullanıcıların hareket halinde olduğunu tespit edebilen Bloom uygulamasıyla, "Yılın Son Dakika Haber Hikayesi" kategorisinde ise Donald Trump'ın ABD Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıyacağını duyurması sırası ve sonrasındaki haber hikayesi ile aday oldu.

Dijital Departmanı'nın son iki yıl içinde gösterdiği hızlı büyüme grafiği ve ekibin etkinliğiyle "Yılın Sosyal Medya Ekibi" kategorisinde yarışacak olan TRT World'ün "Yılın Teknoloji Lideri" gibi güçlü bir kategoride aday gösterilmesi, Dijital Departmanı'nın bir yıldan kısa bir süre içerisinde kendi bünyesinde tasarladığı web sitesi, CMS platformu, ses ve VR'ı kapsayan geniş bir yelpazede yenilikçi dijital ürünler tasarlaması, geliştirmesi ve kullanıma sunması olarak belirtiliyor.

Aynı zamanda tamamen kendi bünyesinde tasarladığı ve geliştirdiği, "En İyi Karakter" ve "Öğrenciler Tarafından Geliştirilmiş En İyi Uygulama" Google ödüllü Bilgi Yarışması (TRT World News Quiz), Blackbox VR deneyimi, yeni Apple TV uygulaması, OTT ve gelişmekte olan cihaz platformları arasında büyük çaplı lansmanları ve "Zorlu Seçimler" adlı sesli macera oyunu gibi başarıları da TRT World'ü bu kategoride oldukça güçlü bir aday yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TRT World Dijital Direktörü Riyaad Minty, 2 yıl gibi kısa bir zamanda yapılanan TRT World Dijital Departmanı'nın başarısından gurur duyduklarını belirtti.

Sadece 2 yaşında olan ekibin bu kategorilerde, dünya devi medya kuruluşları arasında aday gösterilmesinin büyük onur olduğunu vurgulayan Minty, "Yaptığımız işin kalbinde yatan ve önemli olan hikayeleri anlatmak. TRT World Dijital Departmanı'nın gazetecilik alanında kullanıcıların erişebilecekleri ve etkileşimde bulunabilecekleri yaratıcı çözümler bulmak için kendilerini sürekli olarak ileriye götürmesinden gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.