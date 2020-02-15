: The Divergent Series: Allegiant filmi konusu nedir? The Divergent Series: Allegiant oyuncuları ve The Divergent Series: Allegiant özeti!

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THE DİVERGENT SERİES: ALLEGİANT FİLMİNİN ÖZETİ
Tris ve Dört, hayatlarında ilk defa, bildikleri tek şehir olan Şikago'yu bırakmak zorundadırlar. Dışarı çıktıklarında eski bildiklerinin hiçbirinin geçerliliği kalmaz. Tris ve Dört'ün, Şikago duvarlarının arkasında devam eden ve insanlığı tehdit eden savaşta kimden yana olacaklarına hızlı bir şekilde karar vermeleri gerekmektedir.
THE DİVERGENT SERİES: ALLEGİANT OYUNCULARI VE KADROSU
Yönetmen: Robert Schwentke
Oyuncular: Shailene Woodley, Theo James, Naomi Watts, Miles Teller, Zoë Kravitz
Tür: Macera, Bilim Kurgu
Yapım Yılı: 2016 (121 dk)
Vizyon Tarihi: 11 Mart 2016 Cuma
Senaryo: Noah Oppenheim , Veronica Roth
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dil: İngilizce
Orijinal Adı: The Divergent Series: Allegiant