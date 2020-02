: The Divergent Series: Allegiant filmi konusu nedir? The Divergent Series: Allegiant oyuncuları ve The Divergent Series: Allegiant özeti!

15.02.2020 10:24 | Son Güncelleme: 15.02.2020 10:29

The Divergent Series: Allegiant filmi, (Uyumsuz Serisi: Yandaş) beyaz perdede büyük beğeni topladı. Televizyonda da izleyici ile buluşan The Divergent Series: Allegiant filmini izleyecek olanların merak ettiği The Divergent Series: Allegiant konusu nedir, The Divergent Series: Allegiant oyuncuları kimler ve The Divergent Series: Allegiant özeti gibi konuları inceliyoruz.

THE DİVERGENT SERİES: ALLEGİANT FİLMİNİN ÖZETİ

Tris ve Dört, hayatlarında ilk defa, bildikleri tek şehir olan Şikago'yu bırakmak zorundadırlar. Dışarı çıktıklarında eski bildiklerinin hiçbirinin geçerliliği kalmaz. Tris ve Dört'ün, Şikago duvarlarının arkasında devam eden ve insanlığı tehdit eden savaşta kimden yana olacaklarına hızlı bir şekilde karar vermeleri gerekmektedir.

THE DİVERGENT SERİES: ALLEGİANT OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Robert Schwentke

Oyuncular: Shailene Woodley, Theo James, Naomi Watts, Miles Teller, Zoë Kravitz

Tür: Macera, Bilim Kurgu

Yapım Yılı: 2016 (121 dk)

Vizyon Tarihi: 11 Mart 2016 Cuma

Senaryo: Noah Oppenheim , Veronica Roth

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dil: İngilizce

Orijinal Adı: The Divergent Series: Allegiant

