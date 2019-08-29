The Call Of The Wild Filmi
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Jack London'ın romanından Michael Green'in senaryolaştırdığı ve yönetmenliğini Chris Sanders'ın üstlendiği filmde bir kızak köpeğinin, Alaska'da vahşi yaşamda hayatta kalmak için verdiği mücadele konu ediliyor.
Filmin başrollerinde usta oyuncu Harrison Ford, Dan Stevens, Omar Sy, Bradley Whitford ve Karen Gillan rol alıyorlar.
Yönetmen: Chris Sanders
Senaryo: Michael Green, Jack London
Oyuncular: Harrison Ford, Dan Stevens, Omar Sy, Karen Gillan, Bradley Whitford, Jean Louisa Kelly, Cara Gee , Wes Brown, Terry Notary, Preston Bailey, Colin Woodell, Alex Solowitz, Adam Fergus , David M Sandoval Jr., Brad Greenquist, Chase Victoria, Scott MacDonald, Larry Cedar, Stephanie Czajkowski, Kirk Geiger, Karl Makinen, Micah Fitzgerald, Troy Dillinger, Anthony Molinari, Chris Graham, Allen Kepler, Lisa Y. Sheeler, Chris McLaughlin, Scott Buckley, Heather McPhaul
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: The Call of the Wild
Yapımcı Firma: Twentieth Century Fox Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)
Vizyon Tarihi: 21.02.2020
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