The Call Of The Wild Filmi

29.08.2019 17:53

Jack London'ın romanından Michael Green'in senaryolaştırdığı ve yönetmenliğini Chris Sanders'ın üstlendiği filmde bir kızak köpeğinin, Alaska'da vahşi yaşamda hayatta kalmak için verdiği mücadele konu ediliyor.

Filmin başrollerinde usta oyuncu Harrison Ford, Dan Stevens, Omar Sy, Bradley Whitford ve Karen Gillan rol alıyorlar.

Yönetmen: Chris Sanders

Senaryo: Michael Green, Jack London

Oyuncular: Harrison Ford, Dan Stevens, Omar Sy, Karen Gillan, Bradley Whitford, Jean Louisa Kelly, Cara Gee , Wes Brown, Terry Notary, Preston Bailey, Colin Woodell, Alex Solowitz, Adam Fergus , David M Sandoval Jr., Brad Greenquist, Chase Victoria, Scott MacDonald, Larry Cedar, Stephanie Czajkowski, Kirk Geiger, Karl Makinen, Micah Fitzgerald, Troy Dillinger, Anthony Molinari, Chris Graham, Allen Kepler, Lisa Y. Sheeler, Chris McLaughlin, Scott Buckley, Heather McPhaul

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: The Call of the Wild

Yapımcı Firma: Twentieth Century Fox Film

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)

Vizyon Tarihi: 21.02.2020



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Kaynak: InterSinema.com