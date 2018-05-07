TGÜB'ün Yeni Başkanı F. Fethi Hinginar Oldu!

1990 yılından bu yana Türkiye'de yapı kalitesinin ve enerji verimliliği bilincinin artması yönünde önemli çalışmalara imza atan, yapı malzemeleri sektörünün uluslararası standartlarda kaliteye ulaşması için öncülük eden Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği- TGÜB'ün, 17 Nisan 2018 tarihinde Ankara'da düzenlenen 27. Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısında Türk Ytong Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Hinginar, 2018-2020 dönemi için Başkan seçildi.

Yeni yönetimde Levent Akgerman (AKG Gazbeton Yön. Kur. Bşk.) Başkan Yardımcısı, İrem Öksüz (KÇS Gazbeton Yön. Kur. Üyesi), K. Gökhan Bozkurt (NUH Yapı CEO'su), M. Tansu Tuğlu (Gaziantep YTONG Yön. Kur. Bşk.) ve Haşmet Akkuş (EGE Gazbeton Yön. Kur. Bşk.) ise Yönetim Kurulu Üyesi oldular.

Türkiye'de yeni yatırımlar, kapasite artışları ve yeni üreticiler ile istikrarlı bir büyüme kaydeden gazbeton pazarı, yeni üyelerin TGÜB'e katılmasıyla geniş bir temsile ulaştı. KÇS Gazbeton (Kahramanmaraş Çimento Beton San. ve Mad. İşl. A.Ş.), Gaziantep YTONG Sanayi A.Ş. ve EGE Gazbeton (AKKUŞ Mimarlık İnş. Tur. San. ve Tic. A.Ş.) TGÜB bünyesine katılan yeni üyeler oldu.

2018 yılında Türkiye'deki gazbeton üretim tesisi sayısı 14'e, yıllık üretim kapasitesi ise 5 milyon 800 bin m³ değerine ulaşmış bulunuyor. Türkiye gazbeton üretim kapasitesinin yüzde 91'i TGÜB üyesi kuruluşlara ait 12 fabrikada üretiliyor. Türkiye Gazbeton üretiminde Avrupa'da ilk sırada yer alıyor.

25 MİLYAR DOLAR YAKIT TASARRUFU

TGÜB'ün yeni yönetiminin hedefleri konusunda bilgi veren Başkan F. Fethi Hinginar, "TGÜB olarak hedeflerimiz; enerji verimli, yangına karşı güvenli, çevre dostu özelliklere sahip gazbeton yapı malzemesinin daha geniş kitleler tarafından bilinir ve tercih edilir hale getirilmesini sağlamak ve Türkiye gazbeton sektörünün uluslararası pazarda üretim ve satış sıralamasında yakaladığı başarıyı sürdürmesidir. Gazbeton, dünyada ve özellikle Avrupa'da kabul görmüş, güvenilen bir malzeme olup, sektör teknolojik açıdan uluslararası düzeyde deneyim ve bilgi birikimine sahiptir. Bu donanım doğal olarak, yapımcı ve kullanıcıya güven vermekte ve her yıl artmakta olan gazbeton üretimi beraberinde yatırım, istihdam ve ekonomik fayda getirmektedir.

Türkiye gazbeton sektörü, dünyayla yarışan üretim gücüne, uluslararası kalitede üretim altyapısına, yüksek Ar-Ge gücüne ve inovatif bakış açısına sahip olması nedeniyle, yapı malzemeleri sektöründe başı çeken konumdadır. Binalarda gazbeton kullanımı sonucunda sağlanan yüksek ısı yalıtımı, enerji verimliliği olarak ülkemize geri dönmektedir. Türkiye'de gazbeton üretiminin başlamasından itibaren geçen 53 yılda toplam 65 milyon metreküp gazbeton üretilerek 5 milyonu aşan çağdaş yapının inşasında kullanılmıştır. Gazbeton farkıyla bu yapıların sağladığı birikimli yakıt tasarrufu ise 25 milyar doların üzerindedir." diyen Hinginar; gazbetonun, çevre dostu modern yapı sistemleri için vazgeçilmez bir yapı malzemesi olduğuna dikkat çekti.

Hinginar; "A1 sınıfı hiç yanmaz bir yapı malzemesi olan gazbeton, binalarda yangın güvenliği konusunda hem duvar malzemesi olarak hem de üreticilerimizin son yıllarda pazara sunduğu "ısı yalıtım levhaları" ile ısı yalıtım pazarında önemli bir fark yaratıyor. Ayrıca gazbetonun hafif bir duvar malzemesi olması nedeniyle sağladığı deprem güvenliği, özellikle %95'i depremden etkilenen ülkemizde büyük önem arz etmektedir." dedi.