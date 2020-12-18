TGRT Haber frekans bilgileri! TGRT Haber Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve FEC değerleri nedir? TGRT Haber canlı izleme linki!
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TGRT Haber frekans bilgileri! TGRT Haber Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve FEC değerleri nedir? TGRT Haber canlı izleme linki!

18.12.2020 16:41 | Son Güncelleme: 18.12.2020 16:45
TGRT Haber frekans bilgileri! TGRT Haber Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve FEC değerleri nedir? TGRT Haber canlı izleme linki!

Televizyon kanallarını izlemek için doğru frekans bilgilerini girmek gerekmektedir. Peki TGRT Haber'nin frekans bilgileri nedir? TGRT Haber polarizasyon, fec değeri, sembol oranı ve uydusu nedir? TGRT Haber canlı izleme linki haberimizde.

Bazı kanalların frekans bilgileri HD uydu alıcısına göre farklılık gösterebiliyor. Bazılarında ise tüm uydu alıcılarında aynı frekans bilgileriyle kanallar açılabiliyor. Peki TGRT Haber frekansı kaçtır? TGRT Haber frekans değerleri nedir? Frekans numaraları nedir?

TGRT HABER HD UYDU FREKANS BİLGİLERİ

UYDU : TÜRKSAT 3A

FREKANS : 12685 MHz

SYMBOL RATE : 27500

POLARİZASYON : YATAY (H)

FEC : 2/3

TGRT HABER SD UYDU FREKANS BİLGİLERİ

UYDU : TÜRKSAT 4A

FREKANS : 12228 MHz

SYMBOL RATE : 8400

POLARİZASYON : DIKEY (V)

FEC : 5/6

TGRT HABER CANLI İZLE

TGRT Haber kanalını televizyondan canlı izleyebildiğiniz gibi resmi web sitesi üzerinden de canlı izlemek mümkündür.

TGRT HABER CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

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