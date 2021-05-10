TGC'DEN DHA'YA "GAZETECİLİK BAŞARI" ÖDÜLÜ
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TGC'DEN DHA'YA "GAZETECİLİK BAŞARI" ÖDÜLÜ

TGC'DEN DHA'YA 'GAZETECİLİK BAŞARI' ÖDÜLÜ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

'nın "Koronavirüs hastalarının özel refakatçileri" haberi, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından ödüle layık görüldü.

'nın "Koronavirüs hastalarının özel refakatçileri" haberi, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından ödüle layık görüldü.

TGC'nin 1959 yılından bu yana sürdürdüğü Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri'ni kazananlar açıklandı. DHA muhabirleri Gülseli Kenarlı ve Akif Özdemir ile kameraman Harun Uyanık'ın imzasını taşıyan, 13 Aralık 2020 tarihli "Refakatçi Borsası" haberi 'Toplum' dalında ödüle değer bulundu. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri töreni ile ilgili bilgiler daha sonra açıklanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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