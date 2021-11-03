TGB'LİLER GÖZALTINA ALINAN ARKADAŞLARI İÇİN ADLİYE ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI YAPTI - Haberler
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TGB'LİLER GÖZALTINA ALINAN ARKADAŞLARI İÇİN ADLİYE ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜRKİYE Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, Sarayburnu'nda demirleyen ABD gemisinde görevli sivil personelin şehir gezisi sırasında başına çuval geçirme girişiminde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 17 kişiye destek olmak için İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yaptı.

TÜRKİYE Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, Sarayburnu'nda demirleyen ABD gemisinde görevli sivil personelin şehir gezisi sırasında başına çuval geçirme girişiminde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 17 kişiye destek olmak için İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yaptı.

TGB üyeleri, Amerikan askerinin başına çuval geçirme girişimi eylemi nedeniyle gözaltına alınarak bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen arkadaşlarına destek için adliye önünde toplandı.

Grup adına Dilek Çınar basın açıklaması yaptı. Arkadaşlarına destek olmak için toplandıklarını belirten Çınar, "Amerikan askerinin başına çuval geçirdik çünkü o Amerika ki dünyamızı kana bulamak isteyen vatanımızı milletimizi bölmek isteyen Amerika'dır" dedi.

Grup, gözaltına alınanların serbest bırakılmasını istedi.

TGB'LİLER GÖZALTINA ALINAN ARKADAŞLARI İÇİN ADLİYE ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

TGB'LİLER GÖZALTINA ALINAN ARKADAŞLARI İÇİN ADLİYE ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

TGB'LİLER GÖZALTINA ALINAN ARKADAŞLARI İÇİN ADLİYE ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

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