TGB, Cumhuriyet Kadınları Derneği ve Vatan Partisi üyelerinden basın açıklaması
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TGB, Cumhuriyet Kadınları Derneği ve Vatan Partisi üyelerinden basın açıklaması

Anadolu Ajansı / Emin İleri - Haberler | Güncel
TGB, Cumhuriyet Kadınları Derneği ve Vatan Partisi üyelerinden basın açıklaması

Türkiye Gençlik Birliği (TGB), Cumhuriyet Kadınları Derneği ve Vatan Partisi üyesi bir grup, HDP'nin kapatılmasına yönelik basın açıklaması yaptı.

Türkiye Gençlik Birliği (TGB), Cumhuriyet Kadınları Derneği ve Vatan Partisi üyesi bir grup, HDP'nin kapatılmasına yönelik basın açıklaması yaptı.

Beşiktaş Meydanı'ndaki Atatürk Cumhuriyet ve Demokrasi Anıtı önünde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen, HDP'nin kapatılması için parti olarak dört kez başvuruda bulunduklarını anımsatarak, bu talebin gerçekleştiğini söyledi.

Güvenlik güçlerinin, teröre karşı yurt içi ve yurt dışında yürüttüğü mücadelenin kapatılma davasıyla zafere ulaşacağını ifade eden Dikmen, "Müjdeler olsun. ABD'nin 'kara gücüm' dediği PKK/PYD'nin siyasi uzantısından kurtuluyoruz." dedi.

TGB Genel Başkan Yardımcısı Dilek Çınar ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının, HDP'nin kapatılması istemiyle açtığı davayla Türk milletinin haklı talebini yargıya taşıdığını belirterek, "Bu tarihi görev ve sorumluluk bilinciyle Türkiye'nin dört bir yanında HDP'nin kapatılması için yürüttüğümüz imza kampanyası göstermiştir ki Türk milleti nezdinde HDP kapatılmıştır. Türk yargısına güveniyoruz. Yargı kararıyla da HDP kapatılacaktır." diye konuştu.

Cumhuriyet Kadınları Derneği adına konuşan Özlem Gürer de PKK tarafından dağa götürülen çocuklarına kavuşmak için 19 aydır HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylem yapan "Diyarbakır Anneleri"nin büyük bir cesaret sergilediğini ve bazılarının çocuklarına kavuştuğunu anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin İleri

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