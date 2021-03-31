TFT yeni set ne zaman geliyor?
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TFT yeni set ne zaman geliyor?

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TFT yeni set ne zaman geliyor?

TFT'nin bir sonraki seti ne zaman geliyor?

Beklenen sorunun cevabı sonunda geliştiricilerden geldi, TFT yeni set ne zaman geliyor? İşte sorunun cevabı:

Geliştiricilerin sosyal medyadan paylaştığı yeni yama notları ile birlikte bir sonraki setin ne zaman geleceği belli oldu.

Geliştiricilerin festival setinden sonra "Ne festivaldi ama! Ejderhalar, şanslı fenerler, seçilmiş yenilemesi, envaiçeşit kompozisyonlar… ve kim Choncc'u unutabilir ki! Yollar Dünya Şampiyonası'nın oynanacağı 'nı dünya sahnesinde yarışacak oyuncular için hazır hale getirdiğimize göre, partiye kaldığımız yerden devam edebiliriz. Hadi başlayalım! " ifadelerini .

Kısaca yeni setin 2 hafta sonra Nisan'ın ortasında geliyor!

Kaynak: Playerbros

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