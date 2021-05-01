TFT hesaplaşma kartı'nın özel içerikleri ve ödülleri neler?
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TFT hesaplaşma kartı'nın özel içerikleri ve ödülleri neler?

TFT hesaplaşma kartı'nın özel içerikleri ve ödülleri neler?
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TFT hesaplaşma kartının özel içerikleri ve ödülleri neler?

Riot Games'in strateji tabanlı bilgisayar ve mobil oyununda TFT hesaplaşma kartı, özel içerikleri ve ödülleri ile tanıtıldı. Riot Games 11.9 yama notları ile birlikte kartın avantajları hakkında bilgiler paylaştı. Gelin set 5'in yeni savaş biletine beraber bakalım!

Özel içerikler ve ödüller

İfadeler: Yüce Kralların Yüzleşmesi, Pis Sırıtma, Lütfen Afetle Beni ve dahası

Zaferinizi kutlamak için kullanabileceğiniz çatapatlar: Zebani Akını, Rün Darbesi ve Prizmatik Çarp

Minik efsanelerinizin yıldızını yükseltmek için kullanabileceğiniz yıldız kristalleri

Minik efsane yumurtaları: Sihirli Afacan Yumurtası ve dahası

Arenalar: Düzen Mabedi, Ahenk Alemi ve Kaos Meclisi

Kaotik Penguş ve Kaos Perisi

Riot Games kart hakkında "TFT: Hesaplaşma sırasında 1295 RP karşılığında alabileceğiniz yeni özel kartın bazı öne çıkan içerikleri sizin burada. Tıpkı önceki kartlarda olduğu gibi, XP toplayarak ödül kazanabileceksiniz ama aşağıdaki listede yer alan özel içeriklerin hepsini açmak için kartınızı geliştirmeniz gerekecek. Kartı diğer Mağaza içerikleriyle birlikte çarşamba günü saat 21.00'den itibaren alabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Kart şu anda oyun istemcisinden girilip alınabilir durumda. 'un dediğine göre kart içeriği yenilenecek ve daha fazla ödül eklenecek.

Kaynak: Playerbros

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