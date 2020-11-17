Tezkere ne demek? Tezkere nedir? Tezkere TDK anlamı, hukukta ne anlama gelir?

Tezkere hukuk, siyaset gibi alanlarda sıklıkla kullanılan bir kelimedir. Gündeme gelen tezkere kabul edildi açıklamasından sonra tezkerenin kelime anlamı merak edildi. Peki, tezkere ne demek? Tezkere nedir? Tezkere TDK anlamı, hukukta ne anlama gelir?

Birçok değişik anlamı ile beraber ele alınan ve kullanılan sözcükler arasında tezkere geliyor. Özellikle bu kelime söz konusu olduğunda daha çok askeri yönden anlamı öne çıkmaktadır. Peki, tezkere ne demek? Tezkere nedir? Tezkere TDK kelime anlamı hakkında detaylar.

Tezkere kelimesi oldukça fazla anlamı bulunan sözcüklerden biridir. Genel olarak ise TDK açısından ele alındığı zaman, 'pusula' ya da 'Askerlik görevini bittiğini bildiren belge' biçiminde karşılık bulunmaktadır.

TEZKERE KELİMESİNİN KÖKENİ NEDİR?

Tezkere kelimesi Arapça kökenli bir sözcüktür.

TEZKERE NE DEMEK?

Türkçede yerleşik olarak birden fazla anlamı üzerinden ele alınmakta ve kullanılmaktadır.

- Pusula,

- Askerlik görevinin bittiğini gösteren belge,

- Herhangi bir iş konusunda izin verildiğini bildiren resmi kağıt,

- Genel olarak kiraz ağacı kabuğundan yapılmış olan mızrak,

Bu şekilde farklı anlamları ile beraber tezkere kelimesini değerlendirebilirsiniz. Örneğin pusula anlamı üzerinden bir cümle vermek gerekirse;

''Bu vaziyette en tabii çare, ona küçük bir tezkere yazmaktı.'' R. N. Güntekin

TEZKERE NEDİR?

Hem pusula anlamı hem de askerlik ile ilgili anlamları üzerinden tezkere kelimesi gündelik yaşamda yaygın kullanılan sözcüklerden biridir. Özellikle askerliğin bitmesini anlatan resmi belge olarak öne çıktığı için gündelik hayatta çok fazla bilinen bir sözcüktür. Bu anlamı üzerinden ayrıca birçok farklı eserde kullanılmış ve farklı şarkılarda değerlendirilmiştir.

Günümüzde askerliğin dışında daha çok diğer anlamları edebi eserlerde ya da yazılı kaynaklarda ortaya çıkmaktadır.

TEZKERE TDK ANLAMI

Arapça te?kire

1. isim Pusula(II):

"Bu vaziyette en tabii çare, ona küçük bir tezkere yazmaktı." - Reşat Nuri Güntekin

2. isim Bir iş için izin verildiğini bildiren resmî kâğıt:

"Nihayet yol tezkerem yapıldı, üstüm başım düzeltildi." - Yahya Kemal Beyatlı

3. isim, askerlik Askerlik görevinin bittiğini bildiren belge.

İşaret dili ile gösterimi

Türk Dil Kurumu(TDK) Türkçe'nin doğru kullanılması için önemli bir çalışmaya imza attı. TDK sıkça karıştırılan ve yanlış anlamda kullanılan sözleri anlamlarıyla belirleyerek veri tabanını kullanıma açtı. TDK'nın www.tdk.gov.tr internet adresinden 'Sıkça Karıştırılan Sözler' veri tabanı sanal ortamda kullanıcılara sunuldu.

TDK Başkanı Prof.Dr. Şükrü Haluk Akalın, sözcüklerin birbiriyle karıştırılması ve yanlış anlamda kullanılmasının da bir anlatım bozukluğu olduğunu söyledi. TDK'nın bu yanlışlardan kaçınmak isteyenlere yardımcı olmak amacıyla birbirleriyle sıkça karıştırılan sözlerden oluşan yeni bir yazılımı kullanıcıların yararına 1 Ekim tarihi itibariyle sunduğunu belirten Akalın, "Arama kutucuğuna birbiriyle karıştırdığınız sözcüklerden birini yazarak arama yapabileceğiniz gibi akan yazıdaki sözlerin üzerine fare ile bir kez tıklayarak da ulaşabilirsiniz. Birbiriyle karıştırılan sözler yazılışlarıyla ve anlamlarıyla birlikte açılacak sayfada sizlere sunulacaktır." dedi.

Bu hizmetten özellikle gazetecilerin yararlanabileceğini ifade eden Akalın, "Ne yazık ki birbirine benzer sözler yanlış anlamda kullanılıyor. Bazen milletvekilleri bile 'yönetmenlik' ile 'yönetmelik' sözlerini birbirine karıştırıyor. Oysa 'yönetmenlik' ve 'yönetmelik' anlam itibariyle çok farklı. Bu hizmetten Türkçeyi doğru kullanmak, yanlışlardan kaçınmak isteyen herkes yararlanabilir." diye konuştu.

işte en çok birbirine karıştırılan ve anlamları tamamen fraklı olan bazı sözcükler:

- Tezkere,- Teskere (Tezkere: Yapılarda malzeme taşımak için kullanılan, dört kollu ve iki kişinin taşıdığı tahta araç. Teskere: Pusula. Bir iş için izin verildiğini bildiren resmî kâğıt. Askerlik görevinin bittiğini bildiren belge.)

- Bilakis- Bilhassa (Bilakis: Tersine olarak, tam tersine, tersine, aksine. Bilhassa: Özellikle)

- Kamelya-Kameriye (Kamelya: Çaygillerden, büyük, beyaz, pembe veya kırmızı renkte çiçekler açan, dayanıklı yapraklı bir bitki. Kameriye: Bahçelerde yazın oturulmak için yapılan, kafes biçiminde, kubbeli, üstü yeşilliklerle sarılan süslü çardak)

- Cefakar-Cefakeş ( Cefakar: Eziyet eden, Cefakeş: Cefa çeken, sıkıntıya katlanan)

- Alaka-ilişki (Alaka: ilgi., gönül bağı. ilişki: iki şey arasında karşılıklı ilgi, bağ, münasebet, temas)

Yönetmenlik-Yönetmelik: (Yönetmenlik: Yönetmen olma durumu, yönetmenin görevi veya yeri. Yönetmelik: Bir kuruluşun çalışma yöntemini belirleyen kuralların tümü. Bu kuralların yazılı olduğu belge, talimatname. Yasa ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak amacıyla hazırlanan, düzenleyici kuralların yazılı olduğu resmî belge)