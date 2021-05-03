Teyzesinin oğlunu öldürüp yengesini yaralayan zanlı tutuklandı
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Teyzesinin oğlunu öldürüp yengesini yaralayan zanlı tutuklandı

Teyzesinin oğlunu öldürüp yengesini yaralayan zanlı tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da teyzesinin oğlunu bıçaklayarak öldüren, yengesini de yaralayan şahıs, 'kasten öldürme' ve 'kasten silahla yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya'da teyzesinin oğlunu bıçaklayarak öldüren, yengesini de yaralayan şahıs, 'kasten öldürme' ve 'kasten silahla yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın polis ekipleri tarafından yolu kesilerek yakalanması ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, dün öğle saatlerinde merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Öztoprak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli H.G., teyzesinin oğlu Serkan Kaya'yı Tatlıcak Mahallesi'ndeki evinin önüne gelerek kalbinden, karnından ve vücudunun değişik yerlerinden bıçakladı. Şüpheli H.G. daha sonra Fetih Mahallesi Askeroğlu Sokak'a giderek yengesi M.G.'yi karnından, kollarından ve çeşitli yerlerinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Serkan Kaya hayatını kaybetti, yaralı yengesi ise tedavi altına alındı. Şüphelinin elektrikli bisiklet kaçtığı ihbarını alan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptığı takip sonucunda minibüsle şahsın önünü keserek yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs sağlık kontrolünün ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'kasten öldürme' ve 'kasten silahla yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, polis ekiplerinin cinayet zanlısının önünü keserek yakalaması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, polis ekiplerinin elektrikli bisiklet kullanan şüphelinin önünü keserek yakalaması ve götürmesi yer alıyor. - KONYA

Teyzesinin oğlunu öldürüp yengesini yaralayan zanlı tutuklandı
Teyzesinin oğlunu öldürüp yengesini yaralayan zanlı tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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