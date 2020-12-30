Tevfik İnceoğlu kimdir? Tevfik İnceoğlu kaç yaşında, nereli? Tevfik İnceoğlu filmleri!

90'lı yıllara damga vurmuş bir çok dizide rol alan Tevfik İnceoğlu kimdir? Tevfik İnceoğlu kaç yaşında, nereli? Tevfik İnceoğlu filmleri!

TEVFİK İNCEOĞLU KİMDİR?

Tevfik İnceoğlu, 29 Ocak 1967 yılında dünyaya gelen Türk oyuncu. Eğitimini İzmir Konak Halk Eğitim Tiyatro'da tamamladı.Kariyerine 1992 yılında Mahallenin Muhtarları dizisinde deli karakteri ile başladı.Kariyerinin en önemli dizisi ise 1994 yılında çekilen Kaygısızlar dizisidir.En son rol aldığı dizi 2011 yapımı Aklın Başına Gelsin dizisidir.Bu dizide Seyfi rolünü canlandırmaktadır. şu an halen tiyatro eğitmenliğine devam ediyor.titiyatrosu'un da genel sanat yönetmenliği yapıyor,kristal elma ödülü var,oynadığı sinema filmleri,2011 şenlik name (bir istanbul masalı),2012 sağ salim. Garanti bankasının reklamında oynadı.

TEVFİK İNCEOĞLU DİZİLERİ

Mahallenin Muhtarları - Deli

Kaygısızlar - Kürşat

Zıpçıktı - Öğretmen

Süper Yıldız

Süt Kardeşler

Baskül Ailesi

Küçük İbo

Çarli

En son babalar duyar

Çocuklar Duymasın

Ekmek Teknesi

Ayrılsak da beraberiz

Akasya Durağı - Romantik Sapık

Aklın Başına Gelsin - Seyfi

Prenses Perfinya - Garoks

Aşk Yeniden

Köstebekgiller Gölgenin Tılsımı