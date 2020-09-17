Tevcih nedir, ne demek? Tevcih kelime anlamı ne demek? TDK'ya göre tevcih kelimesi ne anlama gelir? Türkçe'de anlamını bilmediğimiz bazı kelimeler olabiliyor. Bunlardan birisi de Tevcih 'dir. Arapça kökenli olan tevcih kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre ne demektir? Tüm detayları haberimizde paylaşalım...

Tevcih kelimesinin manası çok araştırılıyor. Vatandaşlar tarafından merak edilen tevcih kelimesinin manası ne demek? Tevcih nedir? Ne anlama gelir? Cümle içerisinde kullanımı nasıldır? TEVCİH NEDİR? Arapça kökenli tevcih kelimesi "Yöneltme" veya "Aşama, makam, mevki verme, terfi ettirme." anlamlarına gelmektedir. TEVCİH TDK'YA GÖRE NE DEMEKTİR? Türk Dil Kurumu'nun resmi web sitesine göre "Tevcih" kelimesi 2 anlama gelmektedir. Bunlar; "Yöneltme" veya "Aşama, terfi ettirme, makam, mevki verme" Tevcih kelimesi TDK'ya göre 1. anlamı : Yöneltme. Tevcih kelimesi TDK'ya göre 2. anlamı : Aşama, makam, mevki verme, terfi ettirme. TEVCİH İLE BİRLİKTE KULLANILAN DEYİM VE ATASÖZLERİ Tevcih Etmek: "Yöneltmek, çevirmek" manalarına gelmektedir. Örnek cümle kullanımı: Bana söz bile tevcih etmedi.