Testis ağrısı olanlar dikkat! Koronavirüsün yeni bir semptomu daha ortaya çıktı
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Testis ağrısı olanlar dikkat! Koronavirüsün yeni bir semptomu daha ortaya çıktı

ABD'de testis ağrısı ile hastaneye başvuran şahsın, koronavirüs olduğu ortaya çıktı. Doktorlar, vakayı inceledikten sonra virüsün yeni bir semptomunun da testis ağrısı olabileceğini öne sürdü.

01.09.2020 10:36 | Son Güncelleme: 01.09.2020 11:47

ABD'de testis ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 37 yaşındaki hasta, yapılan test sonrası koronavirüs olduğunu öğrendi. Vakayı inceleyen doktorlar, virüsün cinsel ilişki yoluyla da bulaşabileceğini ve testis ağrısının korona belirtilerinden biri olarak görülebileceğini iddia etti.

YENİ SEMPTOM; TESTİS AĞRISI

ABD'li doktorlar koronavirüs ile ilgili erkeklerde doğurganlık sorunlarına neden olabileceği, testislerde şişlik ve ağrıya neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu. En yaygın koronavirüs semptomları ateş, kuru öksürük ve yorgunluk olarak belirtiliyor. Zaman içerisinde bunların yanına tat ve doku kaybı gibi yeni belirtiler eklendi. ABD'deki doktorlar artık testis ağrısının da bir semptom olabileceğini öne sürdüler.

ERKEK DOĞURGANLIĞINI ETKİLEYEBİLİR

37 yaşındaki bir hasta ABD'de testis ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Hastaya yapılan incelemede hastaneye kaldırılmadan bir hafta önce devam eden öksürük ve ateş belirtileri göstermiş. ABD'li doktorlar incelemenin ardından koronavirüsün, sperm yapımının hücre üretim aşaması olan hastaların spermatositlerine de zarar verdiğini iddia etti. Sağlık görevlileri, Covid-19 virüsünün neden olduğu hasarın "erkek doğurganlığı üzerinde gelecekte bir etkisi olabileceği" konusunda uyardı. Konuyla ilgili yapılan çalışmalar henüz yetersiz olsa da bilim insanlarının çalışmaları devam ediyor.

Testis ağrısı olanlar dikkat! Koronavirüsün yeni bir semptomu daha ortaya çıktı
Haber Yorumları (6)
CORÇ: AAA YETER AMA ARTIK. HERŞEYİ KORONAYA YAKIŞTIRMAK İÇİN ELİNİZDEN GELENİ YAPIYORSUNUZ. ARTIK GÜVENİLİRLİĞİNİZİ KAYBETTİNİZ. BENİM UMRUMDA DEĞİLSİNİZ ARTIK. HERŞEYİN NEDENİ KORONA OLDU! SİZDEN NE DOKTOR OLUR NEDE BAŞKA BİŞEY.
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ZUKİ: ee abart
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HURMA KÜTÜĞÜ: Talebe iken ağrırdı sonra gece rüyalarımıza huriler girerdi. Iltiham olup sabah koşar gusül alırdık ağrı falan kalmazdı.
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