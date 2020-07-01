Para için arkadaşını testereyle doğrayan yabancı uyruklu şahsa müebbet hapis cezası verildi
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Para için arkadaşını testereyle doğrayan yabancı uyruklu şahsa müebbet hapis cezası verildi

Irak uyruklu bir şahıs, arkadaşı ve vatandaşı olan bir adamı vahşice öldürdü. Cansız bedeni testereyle parçalayarak farklı çöp konteynerlerine atan şahıs, yargılandığı mahkemece müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

01.07.2020 16:24 | Son Güncelleme: 01.07.2020 17:26

Samsun'un İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ait çöp kamyonu, sokak üzerindeki çöp konteynerindeki çöpü kamyona boşaltıp 150 metre gittikten sonra işçiler, çöp kamyonunu preslemeden önce kontrol etti. Poşetin içinde cansız beden olduğunu fark eden temizlik işçileri polise haber verdi. Kimliği belirsiz erkek cansız bedeni çöp kamyonundan alınarak otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

ŞEHİRDEKİ ÇÖP KONTEYNERLERİ ARANDI

Cansız bedenin kafasının ve gövdesinin poşet içinde çöp konteynerine atıldığı, belden aşağısı ve kollarının ise kayıp olduğu anlaşıldı. Şehirdeki bütün çöp konteynerlerinin içi ve çöp kamyonları ile çöp boşaltılan yerlerde arama yapıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı mahalle bekçileri Reşadiye Mahallesi Çaykara Sokak üzerinde bir çöp konteynerini kontrol ettiklerinde iki ayrı çöp poşeti içinde cesedin kolları ve kayıp bacaklarını buldu. Kolları ve bacakları da parçalara ayrılıp çöp poşeti içinde çöpe atılan şahsın ceset parçaları otopsi işlemleri için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan araştırmada söz konusu ceset parçalarının Irak uyruklu 59 yaşındaki Kareem Jabbar Salman Al Zabara olduğu ortaya çıktı.

200 BİN LİRA İÇİN YAPTI

Iraklı şahsı yine Irak uyruklu olan ve olaydan 2 ay önce tanışıp arkadaş olduğu Rabah Hasan Sallama Sallama'nın (36) Fatih Mahallesi'ndeki evine davet ettiği, bankada bulunan yaklaşık 200 bin lira parasını almak için kafasına sert cisimle vurarak daha sonra götürdüğü evinin banyosunda testere ile parçalara ayırıp çöpe attığı ortaya çıktı. Polis, Iraklı şahsın öldürüldükten sonra bankada bulunan parasının ATM'den peyderpey çekildiğini de tespit etti. Rabah Hasan Sallama Sallama gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda uzun süre bekletilen ve yakınlarına ulaşılamayan Kareem Jabbar Salman Al Zabara'nın poşetler içindeki cansız bedeni yasal bekleme süresi dolduktan sonra kimse sahip çıkmayınca soruşturmayı yürüten Savcı Ahmet İlyas Tolar'ın bilgisi doğrultusunda Samsun Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından Derecik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Para için vatandaşını testereyle doğrayan yabancı uyruklu şahısa müebbet hapis cezası verildi

İDDİANAME HAZIRLANDI

Soruşturmayı yürüten savcı Ahmet İlyas Tolar toplanan deliller doğrultusunda iddianameyi hazırladı. Savcı, vahşi cinayetle ilgili Iraklı Rabah Hasan Sallama Sallama'nın "canavarca hisle tasarlayarak kasten adam öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı.

MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

Söz konusu dava Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görüldü. Mahkeme, vahşi cinayetin sanığı Iraklı Rabah Hasan Sallama Sallama'yı müebbet hapis cezasına çarptırarak tutukluk halinin devamına karar verdi.

Para için arkadaşını testereyle doğrayan yabancı uyruklu şahsa müebbet hapis cezası verildi
Para için arkadaşını testereyle doğrayan yabancı uyruklu şahsa müebbet hapis cezası verildi
Para için arkadaşını testereyle doğrayan yabancı uyruklu şahsa müebbet hapis cezası verildi

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (2)
NEDEN: Bu yabancı uyruklular artık zıvanadan çıktı neden def etmiyorlar halen ülkeden zaten faydası olsa ülkesinden buraya gelmez ülkem dünyanın çöplüğü haline geldi.
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DUMAN: sınır dışı edin gitsin. birde ömür boyu vergilerimizle hapisde besleyeceğiz
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