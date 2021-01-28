"Testere Vadisi" beyaz örtüsüyle farklı güzelliğe büründü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

"Testere Vadisi" beyaz örtüsüyle farklı güzelliğe büründü

28.01.2021 11:09 | Son Güncelleme: 28.01.2021 11:52

Iğdır'da etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen "Testere Vadisi"nde güzel manzaralar oluştu.

Iğdır'da etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen "Testere Vadisi"nde güzel manzaralar oluştu.

Tuzluca ilçesine bağlı Hadımlı, Göktaş ve Güzeldere köylerinin arasında bulunan vadideki ilginç kaya oluşumları, bölgedeki kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.

Doğa sporcuları tarafından "Testere Vadisi" olarak adlandırılan bölge her mevsim farklı güzelliği ile ziyaretçilerini cezbediyor.

Ortasından geçen akarsu kenarında 70 metreye kadar uzanan dik kayalar, dağcılar tarafından ilgi görüyor.

'Testere Vadisi' beyaz örtüsüyle farklı güzelliğe büründü
'Testere Vadisi' beyaz örtüsüyle farklı güzelliğe büründü
'Testere Vadisi' beyaz örtüsüyle farklı güzelliğe büründü
'Testere Vadisi' beyaz örtüsüyle farklı güzelliğe büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Guy Ritchie Feyza Aktan Engin Akyürek Jason Statham
Spor Serdar Aziz Ünal Karaman Gökhan Gönül Abdullah Avcı Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kar Türk Ankara Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Testere Vadisi" beyaz örtüsüyle farklı güzelliğe büründü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 11:52:52. #1.16#
title