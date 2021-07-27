Test sonucu pozitif olan yolcu şehirlerarası otobüste yakalandı
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Test sonucu pozitif olan yolcu şehirlerarası otobüste yakalandı

Test sonucu pozitif olan yolcu şehirlerarası otobüste yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel

BİNGÖL'de, koronavirüs testi yaptırdıktan sonra sonucunun pozitif çıktığını öğrenmesine rağmen İstanbul'a gitmek için bindiği şehirlerarası otobüse inmeyen Nihai H. (48), yol kontrolündeki HES sorgulamasında yakalandı ve hastaneye ambulansla hastaneye nakledildi.

BİNGÖL'de, koronavirüs testi yaptırdıktan sonra sonucunun pozitif çıktığını öğrenmesine rağmen İstanbul'a gitmek için bindiği şehirlerarası otobüse inmeyen Nihai H. (48), yol kontrolündeki HES sorgulamasında yakalandı ve hastaneye ambulansla hastaneye nakledildi.

Bingöl'de yaşayan Nihai H., grip şikayeti nedeniyle dün akşam koronavirüs testi yaptırdı. Nihai H. test sonucunu beklemeden İstanbul'a gitmek için şehirlerarası otobüse bindi. Kayseri-Malatya karayolu uygulama noktasında denetim yapan polis ekipleri, İstanbul'a seyir halindeki otobüsü kontrol noktasında durdurdu. Yolcuların yapılan kimlik ve HES kodu sorgulamalarında Nihai H.'nin test sonucunun pozitif olduğu görüldü. Bunun üzerine Nihai H. otobüsten indirildi. Polisin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Nihai H. kendisini görüntüleyen basın mensubuna, "Aşımı yaptırmıştım. Kendimi iyi hissediyordum. Telefonuma dün yaptırdığım test sonucumun pozitif olduğu bilgisi ben otobüsteyken  geldi. İstanbul'a gidecektim" dedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nihai H.'yi Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Otobüsteki diğer yolcular ise, İstanbul'a doğru yola çıktı. Otobüsteki yolcuların gözlem altında tutulacağı öğrenildi.   


Test sonucu pozitif olan yolcu şehirlerarası otobüste yakalandı
Test sonucu pozitif olan yolcu şehirlerarası otobüste yakalandı
Test sonucu pozitif olan yolcu şehirlerarası otobüste yakalandı
Test sonucu pozitif olan yolcu şehirlerarası otobüste yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç

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