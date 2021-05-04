Test sayısı azaldığı için vaka sayılarının düştüğü iddiası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Test sayısı azaldığı için vaka sayısı düşüyor" iddialarına yanıt verdi. Bu yaklaşımın iyi niyetli bir yaklaşım olmadığını ifade eden Bakan Koca, "Vaka sayısındaki düşüş ile test sayısı arasında ilişki kurarak, asılsız ve iyi niyetli olmayan bazı yaklaşımlar görüyoruz. Testler semptom gösteren ya da temaslı kişilere yapılmaktadır" dedi.

Tam kapanmanın ardından vaka sayılarında yaşanan düşüşün, test sayılarındaki düşüşten kaynaklandığı iddia edilmişti.Bu söylentilere sert tepki gösteren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayısındaki düşüş ile test sayısı arasında ilişki kurarak, asılsız ve iyi niyetli olmayan bazı yaklaşımlar görüyoruz. Testler semptom gösteren ya da temaslı kişilere yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

"TEST SAYISININ DÜŞMESİ, VAKA SAYISININ DÜŞMESİNİN SONUCUDUR"

Bakan Koca, açıklamalarına şu ifadelerle devam etti: "Türkiye'de hastaneye müracaat eden kişi sayısı yarı yarıya düşmektedir. Bu nedenle test sayısının düşmesi, vaka sayısının düşmesinin nedeni değil sonucudur. Kısmi düşüşü tam kapanmayla etkili hale getirmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın fedakarlığı sayesinde gerçek bir bayramı yaşamak istiyoruz. Valilerimizle, il yöneticilerimiz ve sağlık ordumuzla bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Hedefimiz hasta sayısı ve hastane yükünü azaltmak.'' dedi.