Teşrik tekbiri nedir? Teşrik tekbiri ne zaman söylenir?

Ramazan Bayramı boyunca farz namazlardan sonra okunan Teşrik tekbirleri ne zaman başlayacak ve ne zamana kadar çekilecek tüm detaylar haberimizde... Teşrik tekbiri ne zaman söylenir? Teşrik tekbiri nedir?

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Teşrik Tekbirlerinin ne zaman çekileceği de merak konusu oldu. Kurban Bayramı'nın Arefe günü sabah namazı itibariyle çekilmeye başlanan Teşrik tekbiri nedir, ne zamana kadar çekilir, okunuşu nasıldır, anlamı nedir?

TEŞRİK TEKBİRLERİNİN DİNÎ HÜKMÜ NEDİR, BU TEKBİRLERİ KİMLER NE ZAMAN GETİRİR?

Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).

Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43-44; İbnü'l-Hümâm, Feth, II, 82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, II, 500-501).