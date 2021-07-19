Teşrik tekbiri farz mı vacip mi sünnet mi? Teşrik tekbiri getirmek vacip midir sünnet midir? Hanefi ve Şafi mezhebinde sünnet mi vacip mi?
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Teşrik tekbiri farz mı vacip mi sünnet mi? Teşrik tekbiri getirmek vacip midir sünnet midir? Hanefi ve Şafi mezhebinde sünnet mi vacip mi?

Teşrik tekbiri farz mı vacip mi sünnet mi? Teşrik tekbiri getirmek vacip midir sünnet midir? Hanefi ve Şafi mezhebinde sünnet mi vacip mi?
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Salı günü kutlayacağımız Kurban Bayramı öncesinde teşrik tekbirleri fark mı vacip mi sünnet mi merak edildi. Teşrik tekbirleri, sadece Kurban Bayramı'nda belirli sürede okunması gereken vacip bir zikirdir. Peki, teşrik tekbiri nedir, teşrik tekbiri hükmü nedir, ne zaman okunmaya başlanır, kaç adet okumak gerekir, teşrik tekbiri farz mı, teşrik tekbiri getirmek sünnet mi, teşrik tekbiri getirmek vacip mi, teşrik tekbiri okunması unutulursa ne okunur? Teşrik tekbiri kazası nasıl yapılır?

Teşrik tekbirleri hangi mezheplere göre sünnet hangilerine göre vaciptir merak edilen konular arasında yer alıyor. Hanefi mezhebine göre teşrik tekbiri farz mı vacip mi yoksa sünnet mi? Şafi mezhebine göre teşrik tekbiri getirmek vacip mi sünnet mi? İşte tüm detaylar...

TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR? TEŞRİK TEKBİRLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kurban Bayramı'nın arifesinde (9 zilhicce) sabah namazından başlayarak bayramın 4. günü ikindi namazına kadar (13 zilhicce) farz namazlardan sonra toplam 23 defa "Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd' cümlesini söylemeye 'teşrik tekbiri' deniyor.

2021 Yılı İçin:

Teşrik tekbirleri Arefe günü sabah namazı ile başlıyor. Yani bugün 19 Temmuz 2021 Pazartesi sabah namazı ile başlayacak. 23 Temmuz 2021 Cuma günü ikindi namazı ile son teşrik tekbiri getirilecektir. Yani toplam 23 vakit olması gerekiyor. Şimdi teker teker yazalım.

TEŞRİK TEKBİRİ FARZ MI VACİP Mİ SÜNNET Mİ?

Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).

Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43-44; İbnü'l-Hümâm, Feth, II, 82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, II, 500-501).

Kısacası;

  • Hanefi mezhebinde teşrik tekbiri : Vacip
  • Şafi mezhebinde teşrik tekbiri : Sünnet
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Teşrik tekbiri farz mı vacip mi sünnet mi? Teşrik tekbiri getirmek vacip midir sünnet midir? Hanefi ve Şafi mezhebinde sünnet mi vacip mi? - Haberler
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