Altın bilezik fiyatına tespih...Tespihlerin gramı altınla yarışıyor
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Altın bilezik fiyatına tespih...Tespihlerin gramı altınla yarışıyor

23.11.2020 12:49 | Son Güncelleme: 23.11.2020 13:27

Altın bilezik fiyatına tespih...Tespihlerin gramı altınla yarışıyor Türkiye'deki tespih koleksiyoncuları Şanlıurfa'da buluştu Türkiye'nin bir çok ilinden Şanlıurfa'ya gelen koleksiyoncuların sattığı tespihlerin gramı altınla yarışıyor.

Altın bilezik fiyatına tespih...Tespihlerin gramı altınla yarışıyor

Türkiye'deki tespih koleksiyoncuları Şanlıurfa'da buluştu

ŞANLIURFA - Türkiye'nin bir çok ilinden Şanlıurfa'ya gelen koleksiyoncuların sattığı tespihlerin gramı altınla yarışıyor. Gramı 400 liradan satılan bir tespih yaklaşık 8 bin liraya alıcı buluyor.

Türkiye'nin değişik illerinden Şanlıurfa'ya gelen koleksiyoncular, en pahalı tespihlerini görücüye çıkarttı. Şanlıurfa'nın yanı sıra İstanbul, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman ve Mardin gibi kentlerden gelerek Balıklıgöl bölgesindeki tarihi Buz Hanı içerisinde binlerce farklı tespih çeşidini sergileyen koleksiyoncular, meraklılarıyla buluşuyor.

Altın bilezik fiyatına satılıyor

Tespihler arasında bulunan damla taş kehribarın gramı 400 liradan satılıyor. İmamesiyle birlikte 20 gram ağırlığında olan damla taşı kehribarın fiyatı ise 8 bin liraya ulaşıyor. Bir altın bilezik fiyatına satılan tespihlerin dudak uçuklatıyor. Pazarda, başta damla taş kehribar olmak üzere sıkma kehribar, toz kehribar, ateş kehribar ve Osmanlı kehribarından yapılan tespihler de ilgi odağı oluyor.

Gramı 400 Türk Lirası

Değerli taşları şekillendirerek tespihe dönüştürdüğünü belirten koleksiyoncu Fevzi Baş, "Tespih meraklıları için tarihi ve güzel bir mekan oluşturulmuş. Biz de tespih tutkunları olarak burada yerimizi aldık. Esnaf gelip burada ürünlerini sergiliyorlar. İstanbul, Adıyaman, Siirt ve Batman gibi illerden tespih tutkunları buraya geliyor. Biz ürünlerimizi sergiliyoruz. Koleksiyonumda Osmanlı sıkma, damla kehribar, Oltu taşı gibi ürünler bulunmaktadır. Değerli taşları, malzemeleri tespihe dönüştürüyoruz. Tespihlerin gramı 400 liraya geliyor. Ortalama bir tespih 20 gram olsa 8 bin lira değer tutar" dedi.

İstanbul'dan Şanlıurfa'ya geldiğini ifade eden tespih koleksiyoncusu Mehmet Yeşilmen ise, "İstanbul'dan geliyorum. Tespihe merakım vardı. Bu işe koleksiyon yaparak başladım. Kendi aldığım tespihleri biriktirdim. Tespihi seviyorum. Meraklısı olduğum içinde alıp satmaya başladım. Kendime ait koleksiyonum var. Doğal olan ürünleri seviyorum" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin her yerinden tespih meraklıları geliyor

Her ayın son haftasında tespih koleksiyonlarının çeşitli ürünlerini sergilendiğini aktaran Kerim Aslanoğlu, "Tarihi Buz Hanı içerisinde Ay Pazarı düzenleniyor. Hanın tarihi çok eskiye dayanmaktadır. Geçmiş dönemlerde burası buz fabrikası olarak işlev görüyordu. Burada her ayın son haftasında tespih koleksiyonları çeşitli ürünlerini sergiliyorlar. Sadece tespih değil, çakmak, saat koleksiyonları da mevcuttur. Türkiye'nin 81 ilinde gelen arkadaşlarımız var. Tespih esnafı burada dayanışma içerisinde satışlarını gerçekleştiriyor. Tespih meraklıları hanın içerisine girdiği zaman eski havayı solumaya başlıyorlar. Tarihi bir ortamda sergilenen ürünler farklı bir haz oluşturuyor" diye konuştu.

Altın bilezik fiyatına tespih...Tespihlerin gramı altınla yarışıyor
Altın bilezik fiyatına tespih...Tespihlerin gramı altınla yarışıyor
Altın bilezik fiyatına tespih...Tespihlerin gramı altınla yarışıyor
Altın bilezik fiyatına tespih...Tespihlerin gramı altınla yarışıyor
Altın bilezik fiyatına tespih...Tespihlerin gramı altınla yarışıyor
Altın bilezik fiyatına tespih...Tespihlerin gramı altınla yarışıyor
Altın bilezik fiyatına tespih...Tespihlerin gramı altınla yarışıyor
Altın bilezik fiyatına tespih...Tespihlerin gramı altınla yarışıyor
Altın bilezik fiyatına tespih...Tespihlerin gramı altınla yarışıyor
Altın bilezik fiyatına tespih...Tespihlerin gramı altınla yarışıyor
Altın bilezik fiyatına tespih...Tespihlerin gramı altınla yarışıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SİNAN ÖZDEMİR

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