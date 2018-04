Tesob Başkanı Kara, Oda Başkanlarını Ziyaret Etti

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara, oda başkanlarını ziyaret etti.

Kara, Trabzon Bakkallar ve Sebzeciler Esnaf Odası Başkanı Başaran Maraba, Trabzon Otel ve Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Halil İbrahim Şahinoğlu, Trabzon Terziler Çeyizlik Eşya İmal ve Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Temel Koç, Trabzon Konfeksiyoncular ve Tuhafiyeciler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Aydın, Trabzon Berberler ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayri Köksal ile bir araya geldi.

Oda başkanları ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşen Kara, esnaf ve sanatkarın daha ileriye gitmesi için projeler üretmeye devam edeceklerini söyledi.

Kara, odaların başkanlarıyla el birliğiyle esnaf için çalışmaya devam edeceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bize gelen her türlü projeye destek verdik, vermeye de devam edeceğiz. Odalarımızın her zaman yanındayız. Esnaf ve sanatkarımızın daha ileriye gitmesi, sorunlarının çözüme kavuşması adına projeler ürettik ve üretmeye devam edeceğiz. Bu doğrultuda bize gelen her türlü projeye de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destek vereceğiz."