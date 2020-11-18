"Teslim olma anlaşmasını" imzalayan Paşinyan yine suçu başkasına attı: Yenilgimizin sebebi Türkiye
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"Teslim olma anlaşmasını" imzalayan Paşinyan yine suçu başkasına attı: Yenilgimizin sebebi Türkiye

18.11.2020 08:05 | Son Güncelleme: 18.11.2020 08:16

Dağlık Karabağ'da anlaşmaya varan ve yenilgiyi kabul eden Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye'yi suçladı. Paşinyan, "Azerbaycan ile savaşa hazırdık ama Türkiye ve paralı askerler yenilgimizin sebebi" dedi.

Azerbaycan'a saldıran ve sahada ağır bir yenilgi Ermenistan, Dağlık Karabağ'ın kalbi olarak nitelendirilen Şuşa'nın da işgalden kurtarılmasıyla birlikte köşeye sıkıştı. Erivan yönetiminin eli kolu bağlanırken, Ermenistan Başbakanı Azerbaycan ve Rusya liderleri ile anlaşarak Dağlık Karabağ'da yenilgiyi kabul etti.

YENİLGİDEN TÜRKİYE'Yİ SORUMLU TUTTU

Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki yenilgiden Türkiye'yi sorumlu tuttu. Ülkesinde büyük baskı gören ve istifası istenen Paşinyan, "'Azerbaycan ile savaşa hazırdık ama Türkiye ve paralı askerler yenilgimizin sebebi oldu" dedi.

Paşinyan ayrıca, Karabağ'daki çatışmalar nedeniyle yüzlerce askerinin kayıp olduğunu açıkladı.

'Teslim olma anlaşmasını' imzalayan Paşinyan yine suçu başkasına attı: Yenilgimizin sebebi Türkiye
Haber Yorumları (3)
29: ÇOCUK GİBİLER BU ÜLKELER YENİLİNCE O YAPTI ONUN YÜZÜNDEN KAYBETTİM DİYORLAR ERMENİLER KENDİ ADAMINI ASMAK İSTEYİNCE HEDEF TÜRKİYE OLDU
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AHMET: duyanda azerbaycanın askere ihtiyacıvar zan zan edecek. oysa ateşkisi bozar iken kendine güveni sonsuzdu. yıllarca ateş kesi bozdu ve azerbaycan karşılık vermedi. ne zaman Türkiye yerli ve milli silahlar geliştirdi ve azerbaycan ordusunu eğitti işte ermeninin sonu o zaman geldi.
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KAYSERİLİ 209: dua et rusya ile koruma anlaşmanız var yoksa azerbaycan askeri ile yılbaşına kalmaz erivan''da buluşurduk
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