Teslim olan Çetin Doğan sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü
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Teslim olan Çetin Doğan sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü

Teslim olan Çetin Doğan sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan 14 kişiden biri olan ve Bodrum Adliyesi'ne teslim olan Çetin Doğan, sağlık kontrolü için polisler tarafından hastaneye götürüldü.

28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan 14 kişiden biri olan ve Bodrum Adliyesi'ne teslim olan Çetin Doğan, sağlık kontrolü için polisler tarafından hastaneye götürüldü.

Çetin Doğan'ı teslim alan polisler, eski paşayı Bodrum Adliyesi'nden çıkardı. Çetin Doğan'ın sağlık kontrolü için hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Adliye çıkışında polislerin arasında kameralara seslenen Çetin Doğan, "Adalete teslim oluyorum" dedi. - MUĞLA

Teslim olan Çetin Doğan sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü
Teslim olan Çetin Doğan sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü
Teslim olan Çetin Doğan sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü
Teslim olan Çetin Doğan sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü
Teslim olan Çetin Doğan sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü
Teslim olan Çetin Doğan sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü
Teslim olan Çetin Doğan sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü
Teslim olan Çetin Doğan sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü
Teslim olan Çetin Doğan sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü
Teslim olan Çetin Doğan sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü
Teslim olan Çetin Doğan sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü
Teslim olan Çetin Doğan sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü
Teslim olan Çetin Doğan sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü
Teslim olan Çetin Doğan sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü
Teslim olan Çetin Doğan sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü
Teslim olan Çetin Doğan sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü
Teslim olan Çetin Doğan sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü
Teslim olan Çetin Doğan sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü
Teslim olan Çetin Doğan sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü
Teslim olan Çetin Doğan sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü
Teslim olan Çetin Doğan sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü
Teslim olan Çetin Doğan sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü
Teslim olan Çetin Doğan sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü
Teslim olan Çetin Doğan sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Teslim olan Çetin Doğan sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü - Haberler
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