Tesla Model X Şarj Dolumu Bisikletle Yapıldı! Dünyanın en çok tercih edilen elektrikli otomobillerinden Tesla Model X ilginç şarj dolumu ile görenleri şaşırttı.

Dünyanın en çok tercih edilen elektrikli otomobillerinden Tesla Model X ilginç şarj dolumu ile görenleri şaşırttı. Firma uzun bir süredir alternatif şarj yöntemleri üzerine çalışıyordu.

Elektrikli araç teknolojisini çok ileri boyutlara taşımak isteyen firmalar, neredeyse her yöntemi deniyor. Bazıları her ne kadar yoğun olarak batarya teknolojisine yönelse bile, araçları şarj etmek önemli bir sorun olarak görülüyor. Bu konuda en yaratıcı fikirlerden birisi Tesla araçları ile uğraşan mucitten geldi. Bakalım bu mucit nasıl bir yöntem denedi.

Tesla Model X insan gücüyle şarj edilebilir

Elektrikli araçlarla ilgili yapılan çalışmaların sayısı ve niteliği arttıkça yeni yollar karşımıza çıkıyor. Finlandiyalı mucit Janne Käpylehto öyle bir sistem geliştirdi ki, bu araçları bisiklet gücüyle kullanmak mümkün hale geldi.

20 dakikalık pedal hareketiyle 2 kilometreye kadar menzil sunan ve 1 kW güç üretmeyi başaran bisikletçiler ilginç bir rekora imza atmış oldu. Normal şartlarda böyle bir elektrik gücü elde etmek neredeyse imkansızdır. Ancak Finlandiyalı mucit çevrilen pedalları çok yüksek bir elektrik enerjisine çevirebiliyor.

Tesla tarafından geliştirilen yeni şarj teknikleri ile birlikte, bu tür kullanımların yapıldığı da görülüyor. Tesla Model X henüz yeni bir araç olsa bile, daha şimdiden oldukça yaratıcı şarj yöntemlerinden bir tanesine sahip. Sizce elektrikli araçlar daha başka hangi yöntemlerle şarj edilebilir? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.