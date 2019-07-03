Tesla, İkinci Çeyrekte Ürettiği Araç Sayısıyla Rekor Kırdı

Elon Musk'ın CEO'su olduğu başarılı elektrikli araç üreticisi Tesla, uzun bir süre boyunca maliyetine, hatta zararına satışlar gerçekleştiriyordu. Geçtiğimiz yıllarda kâr elde etmeyen şirket, o zamandan bu yana istikrarlı bir yükselişe geçti.

Dünyayı benzinli araçlardan kurtarmayı hedefleyen ve 'herkes için elektrikli araç' fikrini benimseyen Tesla, gelir ve üretim raporlarını açıkladı.

Tesla, 2019 yılının ikinci yarısında 87.000'in üzerinde araç ürettiğini ve 95.000 üzerinde aracı sattığını belirtti. Yapılan açıklamalarda bu araçların %83'ünden daha fazlasının Model 3 olduğu belirtilirken geriye kalanların Model S ve X olduğu ifade edildi.

Tesla, hisse senedinde de ciddi bir artış gözlemlendi. Rapor yayınlandıktan hemen sonra başarılı araba üreticisinin hisse senetlerinde %7'lik bir artış yaşandı.

Rapora göre 2019 yılının üçüncü çeyreğine sarkan siparişler olduğu için Tesla'nın önümüzdeki çeyrekte de üretimini ve satışlarını artırması bekleniyor. Tesla'nın yalnızca belirli verilerine ulaştığımız rapor ise 7 Ağustos tarihinde kamuoyuna açılacak.