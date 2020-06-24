Tesla Batarya Etkinliği Ne Zaman Yapılacak? Kafa Karışıklığı Devam Ediyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tesla Batarya Etkinliği Ne Zaman Yapılacak? Kafa Karışıklığı Devam Ediyor

Dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden bir tanesi olarak bilinen Tesla, batarya etkinliği için kolları sıvadı.

Tesla Batarya Etkinliği Ne Zaman Yapılacak? Kafa Karışıklığı Devam Ediyor
24.06.2020 06:56 | Son Güncelleme: 24.06.2020 07:00

Dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden bir tanesi olarak bilinen Tesla, batarya etkinliği için kolları sıvadı. Battery Day (Batarya Günü) olarak adlandırılan etkinlik için kafalar son derece karışık. Peki bu etkinliğin ne zaman yapılması düşünülüyor?

Kullandığı yaratıcı çözümlerle tanınan Tesla şirketinin CEO'su Elon Musk, çalışmalarına son hız devam ediyor. Özellikle de batarya teknolojilerine kafayı takan ünlü girişimci kısa bir süre içerisinde bataryalar ile ilgili radikal değişiklikler yapmak istiyor. Tesla kullanıcılarından gelen az şarjla uzun yolculuk talebi, bu doğrultuda değerlendiriliyor.

Tesla batarya etkinliği yeni bataryalarla gelecek

Çin'de Model 3 versiyonlu arabalarda veya 2021 yılının başlarında diğer Tesla marketlerinde kullanıma sunulması düşünülen yeni bataryalar, çok daha hızlı bir şekilde dolacak. Ayrıca az şarj ile çok daha büyük mesafeler almak mümkün olacak.

Tesla CEO'su Elon Musk tarafından yapılan açıklamalarda, yeni batarya teknolojisinin kobalt içermediği ifade edildi. Böylece daha çevre dostu olması sağlanacak. Ayrıca kullandığı yeni teknik sayesinde, küçük bir elektrik enerjisiyle bile uzak mesafelere yetişmek mümkün olacak. Ünlü girişimci şimdilik bu teknolojiyi gizli tuttu.

Haziran ayında etkinliğin yapılması planlanmıştı. Ancak şirket koronavirüs salgını nedeniyle bunu ertelemek zorunda kaldı. Musk tarafından yapılan açıklamalara göre, Ağustos ayı içerisinde canlı yayın ile bu etkinlik yapılacak. Sizce Musk tarafından geliştirilen yeni batarya teknolojisi hangi donanımlara sahip olabilir? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu Haber
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat Haber
Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti Haber
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
Kuyumcu, 300 milyon TL'lik vurgun yapıp ortadan kayboldu Haber
Kuyumcu, 300 milyon TL'lik vurgun yapıp ortadan kayboldu
5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı Haber
5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa Haber
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık...
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok
Boşanmak isteyen karısını darp ederken öldü! Kadın dehşet anlarını anlattı
Boşanmak isteyen karısını darp ederken öldü! Kadın dehşet anlarını anlattı
Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin
Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final tarihi ve yerini paylaştı
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final tarihi ve yerini paylaştı
Koronavirüs salgınında dün, dünya genelindeki günlük vaka sayısında rekor kırıldı
Koronavirüs salgınında dün, dünya genelindeki günlük vaka sayısında rekor kırıldı
Kiraz yemeye gelen ayının macerası tel örgülerde son buldu
Kiraz yemeye gelen ayının macerası tel örgülerde son buldu
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Samsun'da şarampole yuvarlanan araç hurdaya döndü
Samsun'da şarampole yuvarlanan araç hurdaya döndü
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
Namaz kıldığı sırada bir kedi gören imam, minberin altına bakınca olayı çözdü
Namaz kıldığı sırada bir kedi gören imam, minberin altına bakınca olayı çözdü
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
Diyarbakır'da koronavirüs testi için hastaneye giden işçiler işten çıkarıldı
Diyarbakır'da koronavirüs testi için hastaneye giden işçiler işten çıkarıldı
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
'Altın devinde miras kavgası' haberlerine İstanbul Altın Rafinerisi'nden açıklama geldi
"Altın devinde miras kavgası" haberlerine İstanbul Altın Rafinerisi'nden açıklama geldi
Son Dakika: Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic ile yollarını ayırdı
Son Dakika: Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic ile yollarını ayırdı
Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldığı iddialarına yanıt verdi
Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldığı iddialarına yanıt verdi
Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda
Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda
1 ton 90 kiloluk 'Çoşkun' otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
1 ton 90 kiloluk "Çoşkun" otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı
Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim
Günlük burç yorumları 23 Haziran 2020 Salı
Günlük burç yorumları 23 Haziran 2020 Salı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fahrettin Koca Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Barış Yöş Ozan Açıktan Aleyna Tilki Mehmet Ali Erbil
Spor Cüneyt Çakır Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Tahir Karapınar
Daha Fazla Su Sel Kadın Beşiktaş
Şu an buradasınız: Tesla Batarya Etkinliği Ne Zaman Yapılacak? Kafa Karışıklığı Devam Ediyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 07:12:52. #1.15#
title