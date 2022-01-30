Teşkilat dizisinde oynayan Serdar Yeğin diziden ayrılıyor mu soruları gündemde. En son bölümde yer almayan Uzay, neden yok acaba diziden mi çıktı sorularını seyirci tarafından araştırılıyor. Teşkilat Uzay diziden ayrılıyor mu? Teşkilat dizisinin Uzay'ı diziden ayrıldı mı? sorularına yanıt arayan izleyici yeni bölüm ile öğrenecektir. Teşkilat Uzay diziden ayrılıyor mu? Teşkilat dizisinin Uzay'ı diziden ayrıldı mı? Detaylar haberimizdedir…

TEŞKİLAT UZAY DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Teşkilat dizisinin Uzay'ı yayımlanan son bölümde yer almadı. Oyuncu sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylaştığı yeni bölüm fragmanını yayınlayan ünlü oyuncu "Çok fena şeyler olacak." notunu düştü. Teşkilat dizisinin Uzay'ı hasta olarak biliniyor.

TEŞKİLAT DİZİSİ UZAY NEDEN YOK?

En son bölümde yer almayan Uzay, neden yok acaba diziden mi çıktı sorularını seyirci tarafından araştırılıyor. Teşkilat Uzay diziden ayrılıyor mu? Teşkilat dizisinin Uzay'ı diziden ayrıldı mı? sorularına yanıt arayan izleyici yeni bölüm ile öğrenecektir. Teşkilat Uzay diziden ayrılıyor mu? Oyuncu sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylaştığı yeni bölüm fragmanını yayınlayan ünlü oyuncu "Çok fena şeyler olacak." notunu düştü. Teşkilat dizisinin Uzay'ı hasta olarak biliniyor. Teşkilat dizisinin Uzay'ı ne zaman gelecek şu an için belli değildir.

SERDAR YEĞİN KİMDİR?

1980 yılında Bursa'da doğdu. Lise öğrenimi sırasında 1995 yılında lise Tayyare Kültür Merkezi'nde düzenlenen kurslara katıldı ve Tayyare Kültür Merkezi'nde sahnelenen pek çok oyunda rol aldı. 1997 yılında Bursa Devlet Tiyatrosu'nda profesyonel oyuncu oldu. Lise eğitimini 1998 yılında tamamladı ve yükseköğrenim görmek için Ankara'ya gitti. Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümüne girdi. İki yıl sonra Bilkent'teki eğitimini yarıda bırakarak İstanbul'a yerleşti. 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nün sınavlarını kazandı. Bu okulda Yıldız Kenter, Haldun Dormen, Mehmet Birkiye, Suat Özturna'nın öğrencisi oldu. 2005 yılında, Arthur Miller'in Köprüden Görünüş oyunu ile konservatuardan mezun oldu.

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