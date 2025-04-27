Teşkilat Neslihan öldü mü?
Birsen Altuntaş, Neslihan'ın öldüğünü ve dizide yalnızca mezarının görüneceğini açıkladı. Peki, Teşkilat Neslihan öldü mü?
Aybüke Pusat'ın canlandırdığı Neslihan karakterinin ölümüne dair detaylar belli olmaya başladı. Yarım kalan sahnelerini tamamlayan Pusat'ın ölüm sahnesi gösterilmeyecek. İddialara göre, izleyiciler yalnızca Neslihan'ın mezarını görecek. Dizide Neslihan'ın mezarının bulunacağı öne sürüldü. Peki, Teşkilat Neslihan öldü mü?
TEŞKİLAT NESLİHAN ÖLDÜ MÜ?
Birsen Altuntaş, Neslihan'ın öldüğünü ve dizide yalnızca mezarının görüneceğini açıkladı. Dizide yarım kalan sahnelerini tamamlayan Aybüke Pusat'ın canlandırdığı Neslihan'ın ölümüne dair bir detay gösterilmeyecek.