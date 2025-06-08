Teşkilat final mi yapıyor, bitiyor mu? Teşkilat finali ne zaman?

Teşkilat final mi yapıyor, bitiyor mu? Teşkilat finali ne zaman?
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TRT 1'in büyük ilgi gören dizisi Teşkilat'ın yeni sezon fragmanı heyecanla bekleniyor. Her pazar akşamı izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi, soluk soluğa izlenen bölümleriyle dikkat çekiyor. Peki, Teşkilat final mi yapıyor, bitiyor mu? Teşkilat finali ne zaman?

Diziye dair en çok merak edilen konulardan biri ise, sezon finali oldu oldu. Peki, Teşkilat final mi yapıyor, bitiyor mu? Teşkilat finali ne zaman?

TEŞKİLAT KONUSU NE?

Teşkilat'ın operasyonu başarıyla sonuçlanmasına rağmen Ömer ve Zehra peşlerine düşen düşmanlardan dolayı rahat bir nefes alamamıştır. Frederick'in Türk istihbaratının elinde olduğunu öğrenen Hartley, ekibi Kuzey Irak'tan çıkarmamak için tüm gücünü seferber eder.

Yavaş yavaş düşmanına ulaşmaya çalışan Efkar için ise hareket etme zamanı gelmiştir. Uzay ve Gürcan, yeni bir çıkış planı üzerinde çalışırken; Ömer ve Zehra'nın sahada bulundukları cendereden kurtulma çabaları, onları tehlikeli bir yola sokacaktır.

Teşkilat final mi yapıyor, bitiyor mu? Teşkilat finali ne zaman?

TEŞKİLAT KONUSU NE?

Teşkilat'ın operasyonu başarıyla sonuçlanmasına rağmen Ömer ve Zehra peşlerine düşen düşmanlardan dolayı rahat bir nefes alamamıştır. Frederick'in Türk istihbaratının elinde olduğunu öğrenen Hartley, ekibi Kuzey Irak'tan çıkarmamak için tüm gücünü seferber eder.

Teşkilat final mi yapıyor, bitiyor mu? Teşkilat finali ne zaman?

TEŞKİLAT FİNAL Mİ YAPIYOR?

Teşkilat 15 Haziran 2025 Pazar günü sezon finali yapacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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