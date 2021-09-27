Teşkilat dizisi Kemal kimdir? Mert Karabulut Kimdir? Teşkilat dizisi oyuncusu Mert Karabulut kaç yaşında, aslen nerelidir? - Haberler
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Teşkilat dizisi Kemal kimdir? Mert Karabulut Kimdir? Teşkilat dizisi oyuncusu Mert Karabulut kaç yaşında, aslen nerelidir?

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Teşkilat dizisi Kemal kimdir? Mert Karabulut Kimdir? Teşkilat dizisi oyuncusu Mert Karabulut kaç yaşında, aslen nerelidir?

Teşkilat Kemal kimdir, gerçekte adı nedir? soruları en çok merak edilen konular arasında yer almaktadır. Teşkilat dizisindeki Kemal rolü ile beğeni toplayan oyuncu Mert Karabulut son dönemde vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Teşkilat dizisi Kemal kimdir? Mert Karabulut Kimdir? Teşkilat dizisi oyuncusu Mert Karabulut kaç yaşında, aslen nerelidir?

TRT 1'de ekranlara gelen ve büyük beğeniyle izlenen Teşkilat dizisi oyuncuları büyük ilgi görmeye devam ediyor. Güçlü kadrosuyla izleyicisini başına kilitleyen Teşkilat dizisinde son dönemde en çok merak edilen karakter ise Kemal oldu. Kemal karakterini canlandıran Mert Karabulut ve karakter ile ilgili arayışta bulunan vatandaşlar internette en çok "Teşkilat dizisi Kemal kimdir? Mert Karabulut Kimdir? Teşkilat dizisi oyuncusu Mert Karabulut kaç yaşında, aslen nerelidir?" sorularını araştırmakta.

TEŞKİLAT DİZİSİ KEMAL KİMDİR?

Mert Karabulut 25 Ekim 1982 tarihinde Ankara'da doğdu.

39 yaşında olan Karabulut Ankara Üniversitesi Fen Edebiyat fakültesi Matematik bölümünden mezundur.

Mert Karabulut, Arka Sokaklar dizisi ile oyunculuğa başlasa da son dönemde Payitaht Abdülhamid, Kardeşim İçin, Bir Zamanlar Osmanlı, Çırağan Baskını ve Vuslat gibi dizilerde kendini gösterme fırsatı yakalamıştır.

Mert Karabulut en büyük şansı da Teşkilat dizisinde hayat vereceği Kemal karakteri ile yakalamıştır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Mert Karabulut oyunculuk eğitimini Ankara Sanat Tiyatrosunda almıştır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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Haber: Teşkilat dizisi Kemal kimdir? Mert Karabulut Kimdir? Teşkilat dizisi oyuncusu Mert Karabulut kaç yaşında, aslen nerelidir? - Haberler
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