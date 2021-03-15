Teşkilat dizisi 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat dizisi konusu ne? Teşkilat dizisi oyuncuları kimler? Teşkilat dizisi nerede çekiliyor?

TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve soluk soluğa izlenen yılın en iddialı dizisi 'Teşkilat', 7 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı. Teşkilat dizisi 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat dizisi yeni bölümü yayınlandı mı? Teşkilat dizisi konusu ne? Teşkilat dizisi oyuncuları kimler? Teşkilat dizisi nerede çekiliyor?

TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Teşkilat dizisinin yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın yapıyor. Dikkat çekici ve sürükleyici yeni dizi Teşkilat dizisi 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat dizisi yeni bölümü yayınlandı mı? Teşkilat dizisi konusu ne? Teşkilat dizisi oyuncuları kimler? Teşkilat dizisi nerede çekiliyor? İşte yanıtlar…

TEŞKİLAT DİZİSİ YENİ BÖLÜMÜ YAYINLANDI MI?

7 Mart'ta yayınlanmaya başlayan Teşkilat dizisinin 2. bölümü 14 Mart Pazar günü yayınlandı. Teşkilat dizisinin 3. bölüm fragmanı henüz yayınlamadı. Yayınlanmasının ardından 3. bölüm fragmanı yayınlanacaktır.

TEŞKİLAT DİZİSİ 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TEŞKİLAT DİZİSİ KONUSU NE?

Türkiye'nin isimsiz kahramanlarının hikayeleri ilk kez tüm gerçekliği ile 'Teşkilat'ta ekrana gelecek. Dizinin kahramanlarına hayat verecek olan oyuncular, karakterlerini canlandırmak için derinlemesine araştırmalar yaptılar; gerçek olayların dökümanlarından ve konunun uzmanlarından eğitim aldılar. Türk milli istihbaratının kuruluşundan bu yana imza attığı olağanüstü başarıların nefes kesici hikayeleri, 'Teşkilat'ta gün yüzüne çıkacak.

YEDİ OLAĞANÜSTÜ KAHRAMANIN VATAN SEVDASI EKRANA KİLİTLEYECEK

'Teşkilat', istihbarat teşkilatının, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi olağanüstü yetenekli ve korkusuz üyelerinden oluşan çok özel bir ekibinin hikayesini anlatacak.

Ve ilk bölümünde yedi vatan sevdalısı kahramanın kendileri için aldığı "ölüm" kararıyla çok konuşulacak!

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TEŞKİLAT DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Çağlar Ertuğrul : Serdar

Deniz Baysal : Zehra

Mesut Akusta : Mete

Ezgi Eyüboğlu : Ceren

Ezgi Şenler : Pınar

Mehmet Usta : Zayed

Tuncer Salman : Hakkı

Nihat Alptuğ Altınkaya : Hulki

Serdar Yeğin : Uzay

Yavuz Bingöl : Adem

Uğur Ahmet Say : Gürcan

Yunus Destebaşı : Mert Çavuş

TEŞKİLAT DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Teşkilat dizisi başkent Ankara'da çekilmektedir. Genel olarak Ankara'nın hemen hemen tüm ilçelerinde çekimleri devam edeceği düşünülüyor. Dizinin çekimleri Keçiören, Akyurt, Altındağ, Polatlı, Gölbaşı, Sincan vb. gibi Ankara'nın birçok ilçesinde gerçekleştirileceği bildirildi.