Teşkilat CANLI izle! TRT 148. bölüm Teşkilat yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Teşkilat yeni fragmanı yayınlandı mı?
TRT 1 kanalında yayınlanan beğenilen yapım Teşkilat yeni bölümüyle başladı! Heyecanla beklenen Teşkilat adlı yapımı canlı izlemek isteyen seyirciler, Teşkilat canlı izle! Teşkilat yeni bölüm canlı izle araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Teşkilat canlı seyret! Teşkilat canlı izle! Teşkilat yeni bölüm full HD izleme linkleri haberimizde.
Teşkilat canlı izle linki araştırılıyor. Önemli isimlerin başrolünde yer aldığı Teşkilat adlı yapım bugün yeni bölümü ile TRT 1 kanalında izleyicisiyle buluşuyor. Dizinin başlamasıyla birlikte Teşkilat yeni bölüm canlı izle! Teşkilat canlı izleme linkleri araştırıldı. Teşkilat canlı izleme linki sizlerle…
TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Çatışma sırasında Kate, uranyum bombasını kaçırmıştır. Ekip bombayı kimin kaçırdığını tahmin ettikten sonra Kate'in peşine düşer. Bu sırada hala deşifre olmayan Korkut, Kate'in yanında gibi görünerek onun planlarını Karargah'a ulaştırır. Altay, Korkut'un yardımıyla Kate'in bombayı sakladığı yeri öğrenmeye çalışırken düşmanın en yakınındakilerini hedef alır. Kate'in acımasız hamleleri devam ederken Altay onu durdurmak için elinden geleni yapacaktır.
TRT 1 TEŞKİLAT CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat adlı yapım, yeni bölümüyle saat 20:00 itibariyle bu akşam ekranlarda. TRT 1 platformlarından Teşkilat'ı izleyebilirsiniz.