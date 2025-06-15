Teşkilat 148. bölüm tek parça izleme linki var mı? Teşkilat son bölüm neler oldu?

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TEŞKİLAT KONUSU NE?

Teşkilat'ın operasyonu başarıyla sonuçlanmasına rağmen Ömer ve Zehra peşlerine düşen düşmanlardan dolayı rahat bir nefes alamamıştır. Frederick'in Türk istihbaratının elinde olduğunu öğrenen Hartley, ekibi Kuzey Irak'tan çıkarmamak için tüm gücünü seferber eder.

TRT 1 TEŞKİLAT BÖLÜMLERİ İZLE

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat adlı yapım, yeni bölümüyle saat 20:00 itibariyle bu akşam ekranlarda. Teşkilat bölümlerini TRT 1 platformlarından canlı izleyebilirsiniz.

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çatışma sırasında Kate, uranyum bombasını kaçırmıştır. Ekip bombayı kimin kaçırdığını tahmin ettikten sonra Kate'in peşine düşer. Bu sırada hala deşifre olmayan Korkut, Kate'in yanında gibi görünerek onun planlarını Karargah'a ulaştırır. Altay, Korkut'un yardımıyla Kate'in bombayı sakladığı yeri öğrenmeye çalışırken düşmanın en yakınındakilerini hedef alır. Kate'in acımasız hamleleri devam ederken Altay onu durdurmak için elinden geleni yapacaktır.