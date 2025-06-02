TEŞKİLAT 146. BÖLÜM İZLE | TRT 1 ekranı ile Teşkilat yeni bölüm izle tek parça full HD ve kesintisiz!

TRT 1'in sevilen dizisi, Teşkilat yeni bölümünün yayınlanmasının ardından sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciler arasında büyük heyecan yaratan dizinin detayları ve 147. bölüm fragman bilgileri ise en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Peki, Teşkilat dizisinin 146. bölümünde ne oldu? Teşkilat dizisinin 146. bölüm tek parça izleme linki var mı? İşte, Teşkilat dizisinin 146. bölümüne ilişkin merak edilenler…

TEŞKİLAT DİZİSİNİN 146. BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Panter, Akif Başkan'ın helikopterini havaya uçurarak ağır bir darbe indirmiştir. Bu olay, Altay ve Korkut'u derin bir öfkeyle harekete geçirir.

TEŞKİLAT 146. BÖLÜM İZLE

Altay, büyük bir kayıp yaşayan Korkut'un yanında yer alarak ona moral verir. Korkut, Kate'in yaptıklarının hesabını sormak istese de görev gereği onunla iş birliği yapmayı sürdürmek zorundadır.

TEŞKİLAT 146. BÖLÜM

Tüm ekipler, Altay'ın önderliğinde operasyona hazır beklerken, Altay artık düşmanla yüzleşmenin eşiğindedir.