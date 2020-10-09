Tesettür Sektöründe Dış Giyim Modası Nasıl İlerliyor?

Dış giyim tesettür sektörünün mihenk taşlarından. Muhafazakar giyimi tercih eden kadınların dolaplarını süsleyen ilk ürünler genellikle dış giyim ürünleri oluyor. Hal böyle olunca da dış giyim kendi içerisinde büyük bir imparatorluk oluşturdu.

İster panço ister ince ceket, ister kalın kabanlar isterseniz mevsimlik penyeler… Dış giyim her noktada muhafazakar giyim için önem taşıyor. Hal böyle olunca sektör de kendini bu yönde ilerletmeye çalışıyor.

PANÇO VE MEVSİMLİK İNCE CEKETLER NASIL KOMBİNLENMELİ?

Mevsim geçişlerinde en çok tercih edilen ürünlerin başında pek tabii ince ceketler geliyor. Özellikle pançolar bu dönemde çokça tercih ediliyor. Bunun yanında ince mevsimlik geçiş ceketleri, triko ceketler ve penye ceketlerde oldukça etkili ve seviliyor. Durum böyle olunca akıllarla ciddi bir soru geliyor. Tesettürlü bir kadın olarak bunları nasıl en iyi ve doğru şekilde kombinleriz. Muhafazakar giyimi tercih eden kadınların en büyük sorunlarından birisi özellikle ince kıyafetlerde iç gösterme sorunsalı ya da hatların fazla belli olması. Bunu içinize giyeceğiniz bir astar ya da seçtiğiniz parçanın ince ama tok kumaş olması ile kurtarabilirsiniz.

KALIN PALTOLAR, KABANLAR, MONTLAR…

Kalın ürünler sizin için kullanımı oldukça kolay olacak olan bir giysi çeşidi olmalı. Hem kalınlıkları hem de mevsimsel koyu renklerinden dolayı kombin konusunda en rahat parçalardır. Şık bir topuklu ayakkabı ya da spor ayakkabı, belki de bir çizme ya da sandalet ile gayet günlük ya da şık kombinler yaratmak oldukça kolay. Kalın dış giyimde sizi en rahat ettirecek olay ise içinize giydiğiniz ürünün asla belli olmayacak olması. Hatta buna dayanarak içinize giyeceğiniz ürünlerde pek de seçici olmamayı isteyebilirsiniz. Ki haklılık payınızda var. Tam bu noktada şık ya da ortama göre spor bir al ile kendinizi şık hissedersiniz.

KURTARICI PARÇALAR FERACELERİ KEŞFETMEYE NE DERSİNİZ?

Feraceler ölçülü giyim sektörünün göz bebekleri. Hal böyle olunca sektörün feracelere verdiği önem çok büyük. Çeşit çeşit ferace bulmak artık oldukça kolay. Tek bir tıkla çeşit çeşit boy boy hem de renk renk ferace bulmak çok kolay. Feraceleri sadece siyah olarak düşünüyorsunuz büyük yanılgı. Tabi ki pembe turuncu gibi patlak renklerde değil ama koyu bordo lacivert koyu yeşil gibi renklerde de ferace bulmak eskiye göre artık çok kolay.

HAMİLELER VE BÜYÜK BEDENLER DIŞ GİYİMLERDE NELERE DİKKAT ETMELİ?

Bu noktada ciddi bir ayrım var. Genelde hamile giyim ile büyük beden giyim birbirine karıştırılıyor. Bu oldukça yanlış bir ön yargı. Hamile olduğundan kiloyu alış şekliniz normal kilo almakla aynı olmaz. Hal böyle olunca kıyafet tercihlerini de ona göre yapmak gerekir. Dış giyimde de aynı kurallar geçerli. Hamile olunca büyüyen karın ile kilo alındığında karşınıza çıkan vücut tipi çoğu zaman aynı olmaz . Bu sebeple dış giyim konusunda normalden de daha dikkatli olarak ilerliyor olmanızda fayda var.