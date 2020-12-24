Tesettür modasında kadife elbise şıklığı

Ölçülü giyimin öne çıkan parçalarından olan elbise sezonun tesettür modasında kadife elbise olarak tercih edilen trendleri arasında. Kadife elbise tek başına öne çıkan bir parçadır. Kombinlerken tesettür modasında tercih edilen diğer parçalar oldukça dikkatli seçilir. Kadife kumaş özellikleri neler? Kadife bone, kadife elbise nasıl kombinlenir?

Kış sezonuna çok yakışan, sıcacık tutan aynı zamanda elegan bir görünüm sağlayan kadife elbise, 2020 2021 tesettür modası boyunca birbirinden farklı modellerle tesettür giyimi tercih eden kadınların beğenisine sunuluyor.

KADİFE KUMAŞ ÖZELLİKLERİ

Kadife kumaş, giyim için ağır duran ve sıcak tutan parçalardan biridir. Kadife kumaş genellikle ipekten dokunsa bile; pamuk, viskon, suni ipek veya sentetik elyaf gibi çeşitli elyaflardan da üretilir. Rahat ve şıklığı bir arada sunan kadife kumaş, günlük ve gece kıyafeti kullanımı için tercih edilir.

Tesettür modasında sıklıkla kullanılan kadife kumaşın dokusu yumuşaktır, hafiftir ve kendine has bir parlaklığı vardır.

KADİFE ELBİSE NASIL KOMBİNLENİR?

Kadife kumaş, her sezonda varlığını hissettirse bile bazı dönemlerde öne çıkan bir parça olarak karşımıza çıkıyor. Kumaşın ağır duruşu, feminen ve akıcı tarzı maksi elbiselerde vazgeçilmez bir görünüm sunuyor.

Kadife kumaş renkleri olduğundan çok daha güzel gösteriyor. Özellikle koyu yeşil, bordo ve lacivert olarak tercih edilen kadife kumaşlar; desenleriyle de büyük beğeni topluyor. Tesettür modasında tercih edebileceğiniz kadife elbise kombinlerinde en çok dikkat edilmesi gereken kat kat giyinmek kaçınmaktır. Ölçülü giyim standartları kapsamında üretilen Qras kadife elbiselerin tamamlayıcısı ise kadife bone oluyor. Zarif topuklu ayakkabı ile kombinleyebileceğiniz tesettür kadife elbise, topuklu kısa bot ile de kombinlenebilir.

Tesettür modasında spor şıklık öne çıkan tarzlardan biridir. Kadife elbise ile beyaz spor ayakkabı da tesettür giyim tercih eden kadınların kombinlediği parçalardan. Kadife elbise blazer ceket veya deri ceketle de kombinlenebilir. Soğuk kış günlerinde ise uzun kabanlar, kadife elbise üzerine giyilebilir.

TESETTÜR MODASINDA KADİFE BONE KULLANIMI

Kadife kumaş sadece elbiselerde kullanılmıyor. Kadife bone bu sezon tesettür modasında kombinlerin sevilen bir parçası oldu. Spor şıklık için tercih edilen kadife bone; abiye tesettür modasında kullanılıyor. Kış davetlerinde kadife elbise ile kadife bone uyumu sağlanıyor.

Abartısız şıklığı sunan yalın bir görünüm için tesettür kadife elbise, gece kıyafetlerinin vazgeçilmezi oluyor. Detaylarda tercih edebileceğiniz küçük aksesuarlar da kadifenin yumuşak ve parlak dokusunu öne çıkarıyor.