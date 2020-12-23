Tesettür kombinin kullanışlı parçası oldu: Medine ipeği şal özellikleri

Başörtü yapımında mevsimlere göre farklı kumaşlar kullanılmakta. Sezonun trendlerinde de şal ve eşarp tercihlerinde medine ipeği öne çıkıyor. Özellikle son sezonlarda öne çıkan medine ipeği şallar tesettür kombin içerisinde vazgeçilmeyen bir parça olarak karşımıza çıkıyor. Tesettü kombin nasıl yapılır? Tesettür kombin ipuçları

Medine ipeği şallar özel günlerde ve günlük kombinlerde kullanımı kolay parçalardan. Tesettür kombin seçenekleri her sezon değişse de bazı parçalar dolaplardaki yerini korumaya devam eder. Şallar arasında en çok dikkat çekenler pamuklu ve ipek şallar olsa da medine ipeği şallar son sezonun vazgeçilmezi oluyor.

TESETTÜR KOMBİN İPUÇLARI

Tesettür kombinde son yıllarda dikkat çekici parçalar arasında basic ürünler yer alıyor. Bu ürünler arasındaki renk uyumu da öne çıkıyor. Tesettür kombinde kumaş uyumu çok önemlidir. Örneğin, abiye bir kıyafetin üzerine pamuk şal takmak hoş görünümü bozabilir. Ölçülü giyimi tercih eden hanımların da en çok zorlandığı tesettür abiye kombinlerinde son sezon en çok tercih edilen medine ipeği şal oldu.

Spor kumaşlar, klasik kumaşlarla kullanıldığı çok fazla görünmüyor ancak medine ipeği pek çok kumaş ile kullanılabilen tesettür kombin için vazgeçilmez bir parça olarak karşımıza çıkıyor.

MEDİNE İPEĞİ ŞAL ÖZELLİKLERİ

Tesettür modasının ölçülü giyim parçaları arasında yer alan tuniklerle, elbiselerle, dış giyim parçalarıyla kullanımı öne çıkan medine ipeği şallaren güzel renklerle üretilmekte. Kumaşı ipek şala göre daha pamuksu olan medine ipeği şalı, krep kumaşa da benzer. Krep kumaş daha ince ve kaygan kumaştır. Medine ipeği şallar, krep kumaşa göre daha kalın ve dayanıklı bir kumaştır ancak ferace kumaşına göre daha incedir. Medine ipeği kumaşı adı nedeniyle ithal bir ürün olduğu düşünülse de; medine ipeği kumaşı yerli üretim ürünüdür.

Yaz aylarında da çok tercih edilen medine ipeği şallar tesettür kombin için vazgeçilmez bir parça olarak görülüyor. Yaz aylarında terletmeyen medine ipeği şal, iç göstermez ve bağlaması kolaydır. Medine ipeği şal modelleri oldukça geniş bir skalaya sahiptir.

Medine ipeği şal özellikleri arasında yumuşak olmasının yanı sıra geniş bir renk skalasına sahip olması da dikkat çekici bir özellik. Ayrıca, medine ipeği kumaşı parfüm gibi hoş kokuları daha uzun süre kumaşta tutuyor.

MEDİNE İPEĞİ EŞARP KULLANIMI

Medine ipeği kumaş ile üretilen şal ve eşarplar genellikle desensiz bir görünüme sahiptir. Tek renk olan eşarplar günlük kombinlerin yanı sıra abiye ile de etkileyici bir görünüm elde edilmesini sağlıyor. Medine ipeği eşarp, tesettür kombinde ölçülü giyim standartlarına ulaşılmasını sağlar. Omuzlara kadar düşen medine ipeği şalın kullanımı kolaydır.

Medine ipeği şal, tesettür kombinlerinizin vazgeçilmezi olmaya devam edecek. Qras studionun vazgeçilmez parçarlarından olan medine ipeği şallar keten, kot, abiye gibi birbirinden farklı kumaşlarla tercih edilebilir ve tesettür kombin için harika bir görünüm elde etmenizi sağlar.