Tesettür giyimde tarz kombinler oluşturmanın püf noktaları nelerdir?
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Tesettür giyimde tarz kombinler oluşturmanın püf noktaları nelerdir?

Eşarptan çantaya, ayakkabıdan kemere kadar birçok detayı göz önünden bulundurarak oluşturacağınız dengeli kombinlerle tarz sahibi biri olarak görünebilir, pahalı parçalara gerek duymadan kolayca stil sahibi olabilirsiniz. İşte, yapmanız gerekenler!

Tesettür giyimde tarz kombinler oluşturmanın püf noktaları nelerdir?
15.06.2020 10:25 | Son Güncelleme: 15.06.2020 10:29

Tesettür giyimde pahalı kıyafetler kullanmadan, ünlü modacıların tasarımlarını kullanmadan birbiri ile uyumlu ve belirli kriterlere göre bir araya gelmiş parçalarla tarz sahibi kombinler oluşturulabilir. İşte sizi stil sahibi biri olarak gösterecek tesettür giyim püf noktaları!

İŞ ORTAMINDA TARZ SAHİBİ OLMAK İÇİN

İş ortamında tarz sahibi biri olarak görünmek için öncelikle meslek grubunun dinamikleri bilinmelidir. Resmi ortamlarda çalışanların kıyafet tercihleri resmi kurumsal çizgide olması gerekirken mimar ve moda sektöründe çalışanların ise modern kurumsal yapıya uygun tarzda kombinler yapmaları gerekir.

Renk tercihlerinde tercih edilen benzer tonları tercih edilerek gene görünüm benzer tonlarda ayarlanır. Seçilen parçalarda ise ceket, pantolon ve tek parça elbise tercih edilmelidir.

Resmi kurumsal çizgide kombin yapacaklar kişisel beğenilerini değil kurumsal tarzı öne çıkaracak şekilde kombinler oluşturmalıdır. Bu kombinlerde etkin ve otoriter renk tonları doğru renk seçimi olacaktır.

Modern kurumsal çizgide kombinler oluşturmak isteyenler resmi çizgiye göre daha esnek seçimler yapabilir. Çok keskin hatlar ve çok katı kurallar olmayan bu tarzda kişisel tercihleri öne çıkararak renk ve parça uyumuna dikkat ederek kombinler oluşturabilirsiniz. Pantolon, ceket, etek, tesettür elbise, tesettür tunik, pamuklu şal, tesettür takım ve genç tesettür giyim parçalarını tercih ederken daha özgür şekilde renk seçim yapabilirsiniz.

GÜNLÜK STİLDE DİKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Günlük ölçülü giyim kombinlerinde tesettür takım, uzun elbise, tunik ve gömlek gibi parçalarla rahatlıkla kullanılabilir. Tesettür şık elbiselerle günlü kombinleri oluşturmaya başlarken ilk önce rahatlığı öne çıkarmalısınız. Örnek olarak mavi şal, beyaz babet, beyaz pantolon beyaz gömlek elbiseden oluşan bir kombinle günlük giyim kombinini oluşturabilirsiniz. Tercih ettiğiniz parçaların renk tonlarına uyumlu şekilde çanta tercihi ile kombini tamamlayabilirsiniz.

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