Tesettür Giyimde Favori Kumaşlar Neler?

Tesettür giyimi tercih etmiş hanımlar bazı zamanlarda ağır uzun ve tek parça olan kıyafetlerden bunalabilirler. Durum böyle olunca da farklı alternatifli kıyafetlere yönelirler. Bu alternatiflerin en başında kumaş değişikliğine gitmek var.

Kumaşlar moda sektörünün temelini oluşturur. Dünya ve moda tarihi yüzyıllardır pek çok kumaşla muhattap olmuş ve hep en iyi kumaşı bulmaya çalışmıştır. Peki, tesettür giyimin favori kumaşları nelerdir?

KETEN KUMAŞ HER DAİM MODA

Keten kumaş ter emici özelliği ve şık duruşu ile özellikle yaz aylarında sıkça kullanılır. Uçuş uçuş keten kumaşlar, pantolonlarda bluzlarda ve ceketlerde oldukça sık bir şekilde karşımıza çıkıyor. Özellikle keten eşarplar ise tesettür giyimde oldukça moda.

SATEN KUMAŞA DOLABINIZDA YER AÇIN

Saten kumaş oldukça iddialı bir konu. Hatları ve fazlalıkları belli etmesi sebebiyle bir kesim tarafından pek tercih edilmese de doğru kesim ve toklukla saten kumaşlarda tesettür giyim için harika birer seçenek olabilir.

TAFTA KUMAŞI

Tafta kumaş çok sık konuşulmasa da tesettür giyim modasında çokça tercih edilen bir kumaş türü olarak karşımıza çıkıyor. Bu sebepten bu kumaşı çok daha yakından tanımalısınız. Tafta kumaş, her yüzü aynı bez armür üstüne dokunan perdahlı bir kumaş türüdür. Kumaş, oldukça gergin iplik diziler üzerinde simetrik bir görüntü oluşturmaktadır. Bu simetrik görüntü moda adına oldukça doyurucu işler sağlar.