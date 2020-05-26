Tesettür elbise alırken nelere dikkat edilir?
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Tesettür elbise alırken nelere dikkat edilir?

Tesettür elbise alırken dikkat edilecek hususlar göz önünde bulundurularak en doğru kombinleri oluşturabilir, sosyal hayat, iş hayatı ve özel ortamlarda şık görünüme kavuşabilirsiniz. Bunun için tesettür giyimin püf noktalarına dikkat etmeli ve kıyafet seçimlerinde dikkatli olmalısınız. İşte tesettür giyim kombinlerine zarafet kazandıracak detaylar

Tesettür elbise alırken nelere dikkat edilir?
26.05.2020 18:16 | Son Güncelleme: 26.05.2020 18:19

Tesettür giyimde kusursuz kombinler elde etme için kıyafet modeli, özellikleri tasarımları gibi detaylarında yanında sahip olduğunuz fiziki ve karakteristik özellikleri de göz önünde bulundurmalı; bütün detaylar arasında uyumu yakalamalısınız. Bunun için tesettür giyimde şıklığı yakalamanızı ağlayacak uçlarını da göz önünde bulundurmalısınız.

KARARSIZLIĞA SON VERİN

Tesettür elbise seçeneklerinin ve tasarımlarının farklılaşması ile çok sayıda tesettür giyim alternatifi doğdu. Bu durum ne aradığını bilenler için büyük avantajken kararsızlık yaşayanlar için sıkıntılar doğurabiliyor. Alışverişe önce genç tesettür giyim, tesettür tunik, pamuklu şal, tesettür takım, uzun elbise, tesettür abiye ve tesettür şık elbise gibi tesettür giyim seçeneklerinden hangisini ya da hangilerini alacağınıza karar verin ve bu tercihler etrafında ölçülü giyim alışverişinize başlayın.

TESETTÜRE UYGUN MU?

Tesettür elbise seçiminde dikkat edilecek püf noktalarından biri seçtiğiniz kıyafetin tesettüre uygun olup olmadığıdır kıyafetin, darlığı, genişliği, uzunluğu ve fiziki görünümünüzü etkileyecek diğer detayların ölçülü giyim kapsamında olup olmadığına dikkat etmelisiniz. Kıyafetin darlığı ve kısalığı noktasında dar ve kısa olmamasına dikkat etmek gerekirken çok uzun ve çok bol olmamasına da dikkat etmeli, dengeli bir görünüm elde edilmelidir.

TESETTÜR GİYİMDE RENK SEÇİMİ NASIL OLMALI?

Tesettür giyimde tek tip renk seçimine gerek yoktur. Tesettür giyimde renk seçiminde herkesin aşina olduğu ve toplumda sık tercih edilen renkleri tercih etmek gerekir. Tercih edilen renklerin kombinin diğer parçalarıyla uyumlu olmasına dikkat edilmelidir.

Tesettür giyimde renk seçiminde moda akımlarını takip etmek ve trendlere göre giyinmek kendi inisiyatifinizdedir ama genel olarak renk seçiminde karışık renkler kullanmamaya ve dengeli bir görünüm elde etmeye çalışmalısınız. Örneğin giysinizi düz renkse eşarbınızı renkli tercih edebilirsiniz. Desenli ve parçalı bir kıyafet seçtiyseniz eşarbınızı olabildiğince sade seçerek dengeyi koruyabilirsiniz.

VÜCUT TİPİNE UYGUN MU?

Tesettür giyimde havuç tipi vücuda sahip kadınlar avantajlıdır. Çok fazla kıvrımı olmayan vücut tipleri daha geniş bir tesettür elbise yelpazesinden kıyafet seçimi yapabilir. Buna karşın daha kıvrımlı kadınların tesettür elbise seçiminde dökümlü elbise, tesettür tunik gibi seçenekleri tercih etmesi doğru olacaktır. Vücut tipine dikkat edilmeden tesettür elbise tercih edilmesi durumunda olduğunuzdan kısa, kilolu ve olumsuz şekilde görünüme neden olabilirsiniz.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN TESETTÜR GİYİM MODELLERİ HANGİLERİ

Tesettür giyim seçiminde en çok tercih edilen modelleri tercih ederek doğru seçimler yapabilirsiniz. İşte en çok tercih edilen tesettür giyim seçenekleri.

Etek

Elbise

Şal

Tesettür mayo

Tesettür eşofman takımı

Gömlek

Tunik

Pantolon/Etek pantolon

Yelek

Triko

Kap

Eşarp

Ferace

Abiye

Bu seçenekleri mevsimine ve ortamına göre kategorilendirerek gardırobunuzu tesettür giyime uyarlayabilirsiniz.

TAMAMLAYICI PARÇALAR NASIL OLMALI?

Tesettür giyim kombininde dikkat etmeniz gereken en önemi huşulardan biri de tamamlayıcı parçalardır. Örneğin eşarbı ele aldığımızda eşarbın kaliteli olmasına dikkat etmeniz gerekir. Bu noktada kaliteli eşarp için marka eşarp almanız gerekmez. Naylon olmaya tasarımı ve kumaşı ile kaliteli olan eşarp tercih etmek kıyafetinizi daha da öne çıkaracaktır. Bunun yanında gardırobunuzda her kombine uyum sağlayabilecek eşarp bulundurun. Bu hale sizin için kurtarıcı olacak ve zaman sorunu olan anlarda size yardım edecektir.

TESETTÜR GİYİMDE SANAL ALIŞVERİŞ TERCİH EDİLEBİLİR Mİ?

Tüm giyim alanlarında olduğu gibi tesettür giyimde de sanal alışveriş seçeneğini değerlendirebilir, zaman ve emek kaybı yaşamadan alışveriş yapabilirsiniz. Sana alışverişin size sağladığı avantajlarla kısa sürede çok sayıda tesettür elbise modelini inceleyebilir genç tesettür giyim, tesettür tunik, pamuklu şal, tesettür takım, uzun elbise, tesettür abiye ve tesettür şık elbise gibi tesettür giyim seçeneklerini pratik şekilde mercek altına alabilirsiniz.

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